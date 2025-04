Un soltero de 'First Dates' solo le pide un favor a Carlos Sobera: "Esto no la aguanto"

Desde el día que se estrenó 'First Dates' en Cuatro, el programa ha dejado grandes momentos para los telespectadores con historias peculiares y extrañas, aunque no sucede en todas las citas. Sin embargo, el principal motivo del formato es que las personas que acuden al restaurante encuentren el amor, pero no todas las veces ocurre.

El formato está presentado por Carlos Sobera. Se estrenó en 2016, y tanto ha sido el éxito desde el primer día que se emitió que ha sido proclamado como un programa de referencia de Cuatro. Los amantes del programa pueden disfrutarlo de lunes a viernes a las 21:05 horas.

'First Dates' junta a parejas en una cita a ciegas, que tienen la clara intención de encontrar a su media naranja. Estos concursantes mantendrán una conversación durante una cena en la que se irán conociendo poco a poco y verán si realmente son compatibles o no. Al final del encuentro, decidirán si quieren seguir conociéndose alejados de las cámaras o prefieren no volver a mantener el contacto nunca más.

El programa ha juntado a David, 18 años, y a Cristina, 21 años. Solo al llegar al restaurante de citas de Cuatro, el soltero ha confesado "que práctico mucho el autoamor" porque considera que es esencial quererse a sí mismo. Además, ha pedido a Carlos Sobera una chica amueblada: "Yo una niñata no la aguanto". Desde un principio, ella ha demostrado ser una chica tranquila.

La primera reacción de ambos ha sido muy buena. Al instante, el joven, que está estudiando para ser piloto, ha asegurado a su cita que "yo no he estado enamorado nunca, yo no sé lo que se siente estando enamorado y tengo ganas" . No obstante, Cristina le ha tranquilizado: "Eres muy joven todavía, bueno, te lo digo yo como si tuviera 40 años"

Con el transcurso de la cita, él ha explicado a las cámaras de Cuatro que "tiene más experiencia que yo seguro". Aparte, los dos han coincidido que les gusta más el rollo "pijo" que los típicos "macarras" que van en chándal por la calle.

Por otro lado, ella ha señalado que lo pasó muy mal de pequeña, debido a que sufrió bullying: "A mí por ejemplo me hicieron bullying por el tema de los estudios. Además, ha manifestado que "esas cosas duelen porque al final te marcan". Aparte, él también lo sufrió y se fue a Estados Unidos.