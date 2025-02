Este soltero de 'First Dates' dice que es su propio prototipo: "A mí me gustaría follarme"

'First Dates' suele dejarnos momentos de lo más peculiares y extraños, al menos en ciertas ocasiones. Aunque el objetivo del programa es que los participantes encuentren el amor, no siempre se cumple.

El programa está presentado por Carlos Sobera. Se estrenó en 2016, y tanto ha sido su éxito que ha sido proclamado como un programa de referencia de Cuatro. Los espectadores pueden disfrutarlo de lunes a viernes a las 21:05 horas.

'First Dates' junta a parejas en una cita a ciegas. Estos participantes mantendrán una conversación durante una cena en la que se conocerán y verán si realmente son compatibles o no. Al final del encuentro, decidirán si han tenido gustos afines y quieren seguir conociéndose, o si, por lo contrario, prefieren no saber nada el uno del otro.

El programa ha juntado a Leandro, brasileño de 34 años, y a Juan Carlos. El soltero procedente de Brasil se define como una persona que "me gusta gustar y querer". Además, le ha demostrado su faceta de cantante a Carlos Sobera que se ha quedado perplejo al escucharlo.

En cambio, Juan Carlos se define como una persona "muy sexual". La primera impresión al ver a su cita, ha reconocido que "es el prototipo de chico que me puede gustar". Una de las cosas que más le ha sorprendido es cuando el brasileño le ha admitido que liga mucho: "Hasta en el autobús".

"A mí me gustaría follarme, yo soy mi tipo", ha admitido Leandro. También, le ha confesado que él es bisexual y que solo había tenido relaciones largas con mujeres, y que no ha encontrado a ningún hombre que quiera una relación seria. Por otro lado, Juan Carlos siempre ha estado con hombres.

Con el transcurso de la cita, a Juan Carlos no le han gustado un par de cosas de él. Una es que Leandro es un hombre muy pudoroso y la segunda es que sueña con ser padre sea con un hombre o una mujer. Al final, ambos han decidido irse solos del restaurante del amor, ya que no se ven manteniendo una relación seria.