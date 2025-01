Este soltero de 'First Dates' desvela lo que más le gusta de ella: "Qué triste, ¿No?"

'First Dates' suele dejarnos momentos de lo más peculiares y extraños, al menos en ciertas ocasiones. Aunque el objetivo del programa es que los participantes encuentren el amor, no siempre se cumple.

El programa está presentado por Carlos Sobera. Se estrenó en 2016, y tanto ha sido su éxito que ha sido proclamado como un programa de referencia de Cuatro. Los espectadores pueden disfrutarlo de lunes a viernes a las 21:05 horas.

'First Dates' junta a parejas en una cita a ciegas. Estos participantes mantendrán una conversación durante una cena en la que se conocerán y verán si realmente son compatibles o no. Al final del encuentro, decidirán si han tenido gustos afines y quieren seguir conociéndose, o si, por lo contrario, prefieren no saber nada el uno del otro.

El programa ha juntado a Fernando y Ana. La soltera le suelen decir que es una persona que aporta mucha luz y que siempre se preocupa por los demás, aunque en al amor aún no ha encontrado su media naranja. Por este motivo, ha decidido acudir al programa para ver si ya encuentra el amor de su vida.

Sin embargo, ha estado casada, tiene dos hijas y su última relación desapreció de un día para otro, un suceso que le ha marcado un antes y un después en su vida. Ahora quiere volver a enamorar, pero tiene las expectativas muy altas. Su cita es una persona apasionada a la astrología y quiere una mujer que le siga en sus planes diarios.

La primera reacción de Ana al verle no ha sido muy positiva, ya que quería un hombre más alto que ella. Por la otra parte, él quería una que fuese más baja. Con el transcurso de la cita, se han ido conociendo poco a poco.

"No me gusta ni el fútbol ni los toros", ha confesado él. Una cosa que no le ha hecho mucha gracia a su cita. Además, le ha desvelado que echaba las cartas hasta que se dio cuenta que salían cosas negativas y dejó de hacerlo a sus familiares. Ana, en tono de broma, ha comentado que por favor no le leyese el futuro.

Una de las cosas que más le ha llamado la atención a Fernando es la profesión de Ana y hasta le ha reconocido que es lo que más le gusta de ella. "Qué triste, ¿No?", ha manifestado ella. El soltero ha intentado solucionar su desliz, pero no ha podido. Al final, los dos se han ido separados. En esta ocasión, el amor no ha triunfado en 'First Dates'.