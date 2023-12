Un soltero de 'First Dates' no se corta con la edad de su cita: "La he visto muy..."

El programa juntó a Carlos y Susana El soltero tuvo un comentario desafortunado

'First Dates' suele dejarnos momentos de lo más peculiares y extraños, al menos en ciertas ocasiones. Aunque el objetivo del programa es que los participantes encuentren el amor, no siempre se cumple.

El programa está presentado por Carlos Sobera. Se estrenó en 2016, y tanto ha sido su éxito que ha sido proclamado como un programa de referencia de Cuatro. Los espectadores pueden disfrutarlo de lunes a viernes a las 21:05 horas.

'First Dates' junta a parejas en una cita a ciegas. Estos participantes mantendrán una conversación durante una cena en la que se conocerán y verán si realmente son compatibles o no. Al final del encuentro, decidirán si han tenido gustos afines y quieren seguir conociéndose, o si, por lo contrario, prefieren no saber nada el uno del otro.

En este caso, el programa junto a Carlos y Susana en una cita que empezó ya con mal pie. Él se presentó a Carlos Sobera sin demasiadas ganas, afirmando que venía obligado por la insistencia de su hija. Además, añadió que su perfil ideal tenía que contar con una peculiaridad: "Las ojeras dan un toque enigmático".

Susana, maestra de primaria en Palma de Mallorca, afirmó que los hombres no le hacían mucho caso, por lo que venía al restaurante con la ilusión de encontrar el indicado. Por desgracia, a Carlos no le causó demasiada buena impresión " La he visto muy mayor"

Él comentó que notaba un aire muy bohemio en ella, y ella asintió, revelando que en la década de los 80, se aventuró decididamente y se mudó a Holanda. Mientras relataba sus experiencias por diferentes lugares, resultaba difícil discernir la opinión de Carlos, ya que mantuvo un semblante serio en todo momento.

"Me parece un hombre triste", reflexionó Susana al expresarle su amor por el baile, a lo que él respondió con un claro desprecio hacia esa actividad. Susana comprobó su suposición cuando empezó a sonar música, se levantó para bailar, pero Carlos se negó con un firme "Yo no voy a bailar. Baila tú sola, yo te observo".

A partir de ahí, la cita fue de capa caída. En el veredicto final, Carlos no quiso saber conociendo a su cita, un sentimiento recíproco en Susana.