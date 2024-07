Este soltero no se corta con su cita en 'First Dates': "¿Cuáles son tus zonas erógenas?"

'First Dates' suele dejarnos momentos de lo más peculiares y extraños, al menos en ciertas ocasiones. Aunque el objetivo del programa es que los participantes encuentren el amor, no siempre se cumple.

El programa está presentado por Carlos Sobera. Se estrenó en 2016, y tanto ha sido su éxito que ha sido proclamado como un programa de referencia de Cuatro. Los espectadores pueden disfrutarlo de lunes a viernes a las 21:05 horas.

'First Dates' junta a parejas en una cita a ciegas. Estos participantes mantendrán una conversación durante una cena en la que se conocerán y verán si realmente son compatibles o no. Al final del encuentro, decidirán si han tenido gustos afines y quieren seguir conociéndose, o si, por lo contrario, prefieren no saber nada el uno del otro.

El programa ha juntado a Sara, es la segunda vez que viene al programa la última vez conoció a un chico y se fueron juntos, pero fuera vio cosas que no le gustaban y decidió volverlo a intentar. Se define como una persona "superficial" y le importa mucho su aspecto físico.

"Yo me he hecho un poco de todo", ha dicho hablando de sus retoques físicos, está buscando un "chico fiel y que no le engañe". A cenar con ella ha llegado Daniel, un chico de Colombia que hace tiempo que vive en Madrid. Nada más llegar se han gustado, además a Sara le encanta viajar y justo había estado en Colombia por lo que ya tenían un punto de conexión.

Daniel ha sumado puntos cuando le ha echado a Sara menos años de los que realmente tiene y eso le ha gustado. Durante la cena Daniel ha sacado una tarjeta y le ha preguntado: "¿Cuáles son tus zonas erógenas?" y Sara le ha dicho: "erógeno...¿de erótico?". Daniel le ha tenido que explicar lo que significaba

"Mira que yo sé un montón de palabras del diccionario pero erógeno...¿qué es?", decía ante las cámaras. Al final le ha respondido diciéndole "que la zona de abajo" y "el cuello". La conexión física entre ellos se ha notado desde el primer momento.

En la cabaña Daniel le ha preguntado qué tal le iba con el baile: "Soy de un país donde la salsa, el ballenato, el merengue, todas esas cosas culturales las tenemos en la sangre" pero con Sara en eso no coincidía "yo que soy un pato mareao".

Él le ha intentado enseñar a bailar pero no ha sido una tarea fácil. En el momento de la decisión final Daniel ha querido tener una segunda cita con Sara y ella también ha querido tener una segunda cita con él.