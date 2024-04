Esta soltera vegetariana deja en shock a su cita: "Quiero probar el chorizo hecho con mi propia sangre"

'First Dates' suele dejarnos momentos de lo más peculiares y extraños, al menos en ciertas ocasiones. Aunque el objetivo del programa es que los participantes encuentren el amor, no siempre se cumple.

El programa está presentado por Carlos Sobera. Se estrenó en 2016, y tanto ha sido su éxito que ha sido proclamado como un programa de referencia de Cuatro. Los espectadores pueden disfrutarlo de lunes a viernes a las 21:05 horas.

'First Dates' junta a parejas en una cita a ciegas. Estos participantes mantendrán una conversación durante una cena en la que se conocerán y verán si realmente son compatibles o no. Al final del encuentro, decidirán si han tenido gustos afines y quieren seguir conociéndose, o si, por lo contrario, prefieren no saber nada el uno del otro.

El programa ha juntado a Liv una joven apasionada del mundo del arte: hace música con su banda y escribe guiones de cine. Es vegetariana y se define como una persona muy ecléctica: "una corriente filosófica que se basa en que todos los animales tienen los mismos derechos fundamentales".

Tuvo una relación larga con un chico, pero ahora tiene claro que es lesbiana. A cenar con ella ha llegado Elena, una chica sencilla a la que le encanta el arte, la fotografía, el maquillaje y es animalista: "desde los 13 años no como animales". Es feminista y pertenece a asociaciones LGTBI+.

La chispa entre ambas ha saltado desde el primer momento en que se han sentado a cenar, han congeniado muy bien y han encontrado puntos en común como su amor por los animales. Elena es vegana y no come productos sustitutivos de la carne porque no le gustan, en cambio, Liv no ha podido evitar contarle algo que le gustaría probar:

"Hay un sitio que hacen chorizo de tu propia sangre, quiero chorizo de mi propia sangre", le ha dicho. Elena se ha quedaod a cuadros, con la propuesta de su cita porque a ella directamente "la carne no le va".

A pesar de esa pequeña diferencia, las dos se han gustado y han tenido claro que querían volverse a ver.