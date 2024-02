Esta soltera sorprende con sus gustos en 'First Dates': "Me encanta, tiene pinta de tonto total"

'First Dates' suele dejarnos momentos de lo más peculiares y extraños, al menos en ciertas ocasiones. Aunque el objetivo del programa es que los participantes encuentren el amor, no siempre se cumple.

El programa está presentado por Carlos Sobera. Se estrenó en 2016, y tanto ha sido su éxito que ha sido proclamado como un programa de referencia de Cuatro. Los espectadores pueden disfrutarlo de lunes a viernes a las 21:05 horas.

'First Dates' junta a parejas en una cita a ciegas. Estos participantes mantendrán una conversación durante una cena en la que se conocerán y verán si realmente son compatibles o no. Al final del encuentro, decidirán si han tenido gustos afines y quieren seguir conociéndose, o si, por lo contrario, prefieren no saber nada el uno del otro.

Esta noche el programa ha juntado a Hugo y Nerea. El soltero de 19 años ha llegado al restaurante en patín, se definía como alguien normal pero a la vez distinto a los demás: ''Lo primero de todo, ¿cómo están los máquinas?'', ha dicho al entrar y Sobera se ha sumado al carro y le ha respondido: ''Jodidos, pero contentos".

A cenar con él ha llegado Nerea, una soltera también de 19 años, a la que no le quedan más horas en el día para hacer cosas, ella misma ha reconocido que: ''no paraba quieta''. Los dos han tenido una muy buena impresión desde el primer momento: ''Es el típico tonto gracioso de la clase, que a mí me encanta'', ha dicho ella, y lo mismo le ha ocurrido a él: ''Me ha gustado bastante, me ha parecido muy mona'', confesaba el soltero.

La química se ha notado desde el primer momento, de camino a la mesa Hugo ya ha podido apreciar que Nerea era una persona muy activa, ''me ha sorprendido para bien'', ha dicho él y a Nerea le ha encantado su humor: "se parece bastante al mío, humor estúpido'', aseguraba ella. Sobre sus aspiraciones en un futuro, Nerea ha sorprendido a su cita confesando que quería ser policía. Sin embargo, Hugo no lo tenía tan claro, pero sí sabía que quería acabar sus estudios.

En mitad de la cena, Nerea no ha podido contener la emoción y se ha levantado para ir al baño y llamar a su mejor amigo: "es una maruja con patas", ha dicho antes de coger el teléfono para hacer una videollamada donde le ha contado que le parecía. Y estaba eufórica contándole a su amigo que su cita: "Tiene pinta tonto total, en plan el gracioso de la clase. Además, no es un nini, ¡qué no es un nini!'', le ha dicho ella dando saltos.

Hugo también había tenido muy buenas sensaciones con la soltera, aunque no estaba seguro si era su prototipo de chico pero lo ha descubierto en el fotomatón donde ha habido beso, en la decisión final ambos lo tenían claro: querían seguir conociéndose.