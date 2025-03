La soltera que parecía no querer conocer a su cita en 'First dates' termina consiguiendo su propósito: "En mi vida he tenido altibajos"

La búsqueda del amor suele dejar situaciones peculiares en 'First Dates'. El programa reúne a dos personas en una cita a ciegas para que disfruten de una cena y puedan conocerse mejor.

La conexión, en algunas ocasiones, asoma rápidamente, pero hay veces en las que la incomodidad y el malestar hacen mella. Presentado por Carlos Sobera, 'First Dates' se emite en Cuatro de lunes a viernes a las 21:05 h.

En la edición de hoy, el programa juntaba a Sofía con Pablo en una cita que poco a poco se ha encaminado hacia un final que parecía anunciado. En un inicio parecía que la cosa iba bien, con cierta conexión entre los dos comensales, aunque algunas situaciones ocurridas durante la cena han ido afectando la cita.

Lo que más destacó durante gran parte de la conversación fue el monólogo de Sofía, que habló por los descosidos sin quizás darse cuenta de que no dejaba nada de espacio al chico para expresarse, ni tampoco para conocerle.

De hecho, así se lo hacía saber Pablo al final, quien destacaba que no había podido hablar demasiado: "Has hecho un esfuerzo para que yo te conozca, pero siento que me ha faltado mi turno para que tú me conozcas a mí. Si lo piensas, te he llegado a contar muy pocas cosas", le decía.

Sin embargo, puede que por la voluntad de que la cita no cayera en saco roto, destacó que fue agradable y había podido ver algunas cosas en común entre los dos. Una cosa que sorprendió, y mucho, a Pablo fue que ella se arrancara a cantarle una canción, algo que también pudieron disfrutar el resto de personas presentes en el restaurante. Pablo respondió gestualizando con los brazos.

Pablo y Sofía deciden si tener una segunda cita en 'First dates'. / Cuatro

Antes, Sofía había tenido tiempo de hablar sobre la espiritualidad en la que ella cree fervorosamente: "En mi vida he tenido altibajos con respecto a la religión", le decía en la mesa, algo que Pablo respondía asegurando que era una persona "absolutamente racional", alguien de "números y datos".

Pese a todo, ambos decidían tener una segunda cita para asegurarse de que él podía explicarle un poco más sobre su vida y ella pudiera descubrir la persona detrás de Pablo. La respuesta afirmativa del chico sorprendió un poco a Sofía, que confiaba en salir con él, pero no lo tenía nada claro después de cómo había ido la cita.