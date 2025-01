La 'soltera de los mil novios' sorprende en 'First dates' por su gusto por los "delincuentes": "Uno fugado, otro en la cárcel y..."

'First Dates' suele dejarnos momentos de lo más peculiares y extraños, al menos en ciertas ocasiones. Aunque el objetivo del programa es que los participantes encuentren el amor, no siempre se cumple.

El programa está presentado por Carlos Sobera. Se estrenó en 2016, y tanto ha sido su éxito que ha sido proclamado como un programa de referencia de Cuatro. Los espectadores pueden disfrutarlo de lunes a viernes a las 21:05 horas.

En el programa del martes 7 de enero ha acudido en busca del amor Alicia, una madrileña de 25 años con una curiosa historia que ha dejado a la audiencia y al equipo del programa atónito. Por otro lado, se encontraba Éric, un barcelonés de 29 años, ayudante de cocina, que no se esperaba lo que se le venía encima, pero que se definía como alguien "canalla" que no quería mostrarse afectuoso de inicio porque "luego se aprovechan".

"Tengo muchos novios", empezaba la joven ante la incredulidad de todo el mundo. No satisfecha con esto, Alicia informaba que, además, de la insólita situación de cada uno de ellos: "Tengo un novio fugado que no sé nada de él, tengo otro novio en la cárcel y tengo alguno más en la calle robando", comentaba sin tapujos y entre risas. Su petición para encontrar una nueva media naranja era algo más sencillo, pues quería a alguien "fiel, que no sea mentiroso y que no hable con más chicas".

La cita empezaba con el pie izquierdo porque a ella no le gustaba el chico, aunque compartían las malas experiencias en las relaciones amorosas y el gusto por los tatuajes dedicados a esas parejas, pese a terminar en saco roto. En este sentido, él apuntaba que sí que estaba satisfecho con la primera impresión: "Está bien, no es un cayo", comentaba a las cámaras del programa.

A Éric estaba dispuesto a contraer una relación abierta, algo por lo que Alicia no estaba dispuesta a pasar: "Me va cero, me vuelvo loca". Más allá de esto, él se presentaba como "un caballero sin caballo", un hombre como los de antes que creía en los espíritus, aunque esto tampoco le hizo gracia a la madrileña.

Al final, ella revelaba algo que se podía saber desde la primera intervención: "Me gustan los delincuentes", comentaba Alicia antes de descartar tener una segunda cita con Éric, que contestaba lamentando que este tipo de relaciones es "lo que le gusta hoy en día a la gente", sentenciaba.