Esta soltera incomoda al camarero de 'First Dates' nada más entrar: "Eres muy guapo eh, ¿si no viene te puedo pedir a ti?"

'First Dates' suele dejarnos momentos de lo más peculiares y extraños, al menos en ciertas ocasiones. Aunque el objetivo del programa es que los participantes encuentren el amor, no siempre se cumple.

El programa está presentado por Carlos Sobera. Se estrenó en 2016, y tanto ha sido su éxito que ha sido proclamado como un programa de referencia de Cuatro. Los espectadores pueden disfrutarlo de lunes a viernes a las 21:05 horas.

'First Dates' junta a parejas en una cita a ciegas. Estos participantes mantendrán una conversación durante una cena en la que se conocerán y verán si realmente son compatibles o no. Al final del encuentro, decidirán si han tenido gustos afines y quieren seguir conociéndose, o si, por lo contrario, prefieren no saber nada el uno del otro.

Laura ha venido al programa a buscar el amor, ha dejado claro que "es pura dinamita" y que "arrasa por donde pasa". Mientras esperaba a su cita no ha perdido el tiempo y ha aprovechado para tirarle la caña a Matías, el camarero: "qué guapo eres", le ha dicho una primera vez. Para después repetirle: "pero muy guapo eh, muy guapo" le ha dicho.

Matías le ha respondido con un gracias incómodo y como su cita se retrasaba Laura ha aprovechado para volver a insistir: "te tendría que haber pedido a ti", le ha soltado y después le ha dicho a Sobera: "cancela la cita, ¿si no viene le puedo pedir a él?" y le ha repetido a Matías: "¿te puedo pedir a ti?".

Pero por suerte para Matías justo en ese momento su cita ha entrado por la puerta y a Laura no le ha gustado nada, pero se ha sentado a la mesa a cenar con él, aunque en el primer momento lo ha dejado claro: "no me gusta nada, físicamente no tiene nada que ver conmigo".