Una soltera de 'First Dates' rechaza a su cita por ser del Barça e independentista: "No puedo estar con un hombre así"

Desde el día que se estrenó 'First Dates' en Cuatro, el programa ha dejado grandes momentos para los telespectadores con historias peculiares y extrañas, aunque no sucede en todas las citas. Sin embargo, el principal motivo del formato es que las personas que acuden al restaurante encuentren el amor, pero no todas las veces ocurre.

El formato está presentado por Carlos Sobera. Se estrenó en 2016, y tanto ha sido el éxito desde el primer día que se emitió que ha sido proclamado como un programa de referencia de Cuatro. Los amantes del programa pueden disfrutarlo de lunes a viernes a las 21:05 horas.

'First Dates' junta a parejas en una cita a ciegas, que tienen la clara intención de encontrar a su media naranja. Estos concursantes mantendrán una conversación durante una cena en la que se irán conociendo poco a poco y verán si realmente son compatibles o no. Al final del encuentro, decidirán si quieren seguir conociéndose alejados de las cámaras o prefieren no volver a mantener el contacto nunca más.

El programa ha juntado a Pere, de 64 años, y a Isabel, de 66 años. Solo al llegar al restaurante de citas de Cuatro, la soltera, procedente de Girona, llegó pisando fuerte: "Yo no me adapto a nadie, yo soy yo". Aparte, desveló que no tiene mucho éxito en el amor, debido a que "a los hombres les molesta como soy".

En cambio, su cita, Pere, expresó, desde un primer instante, que "puedo decir barbaridades que no son políticamente correctas". La primera reacción entre ambos fue muy negativa. Solo al verlo, Isabel dictó sentencia: "No me ha gustado físicamente porque no me ha entrado por el ojo. Está gordo". A pesar de que es más joven que ella, aseguró a las cámaras de Cuatro que "parece mi padre".

Pere tuvo una sensación distinta: "Me ha parecido muy delgadita". La soltera tiene claro que no quiere una relación para convivir, a lo que el señor estuvo de acuerdo: "No busco compromiso, me ha gustado tener relaciones con mujeres casadas porque ellas tienen su historia y yo la mía".

Sobre sus hobbies, Pere reconoció que no hace nada de deporte, pero que se pasa mucho tiempo mirando Instagram y YouTube. Una cosa que detesta Isabel: "No puedo estar con un hombre así".

Durante la cita, el hombre se abrió en canal para confesarse: "Soy catalán, independentista y del Barça". Aunque, no le salió del todo bien, ya que la soltera manifestó que "los catalanes no me gustan mucho y menos independentistas".

En el momento decisivo de la cita, la soltera declaró que no tendría una segunda cita con Pere porque "eres todo lo contrario a mí, independentista, del Barça, no haces ejercicio y no te gusta bailar". En esta ocasión, el amor no triunfó en 'First Dates'.