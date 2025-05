Una soltera de 'First Dates' 'casi' se queda dormida con su cita: "Le falta un poco de vida"

Desde el día que se estrenó 'First Dates' en Cuatro, el programa ha dejado grandes momentos para los telespectadores con historias peculiares y extrañas, aunque no sucede en todas las citas. Sin embargo, el principal motivo del formato es que las personas que acuden al restaurante encuentren el amor, pero no todas las veces ocurre.

El formato está presentado por Carlos Sobera. Se estrenó en 2016, y tanto ha sido el éxito desde el primer día que se emitió que ha sido proclamado como un programa de referencia de Cuatro. Los amantes del programa pueden disfrutarlo de lunes a viernes a las 21:05 horas.

'First Dates' junta a parejas en una cita a ciegas, que tienen la clara intención de encontrar a su media naranja. Estos concursantes mantendrán una conversación durante una cena en la que se irán conociendo poco a poco y verán si realmente son compatibles o no. Al final del encuentro, decidirán si quieren seguir conociéndose alejados de las cámaras o prefieren no volver a mantener el contacto nunca más.

El programa ha juntado a Germán y a Alejandra Vanessa. Solo al llegar al restaurante de citas de Cuatro, el soltero ha confesado a Carlos Sobera cuál es su problema en el amor: su trabajo, ya que es DJ y eso significa trabajar varias noches a la semana.

A pesar de todas las dificultades, Germán no quiere tirar la toalla tan pronto y busca en 'First Dates' una mujer que les gusten estas dos cosas: la ciudad y los conciertos. Aunque, lo más importante para él es que sea divertida. En cambio, ella quiere un hombre con los pies en la cabeza: "Con los que he estado han sido unos desleales".

La primera reacción de ambos ha sido muy positiva. Al instante, el soltero ha declarado su amor por la música, debido a que es su fuente de ingresos. El temor de él era que no le gustase que trabajase por la noche, pero no le ha importado. Sin embargo, ha rajado de su rollo: "Es muy de músico trasnochado".

Con el transcurso de la cita ambos han ido conociéndose poco a poco. Aunque, Alejandra se ha llevado un chasco tremendo porque se ha enterado que Germán no tiene mucha vida social, pero tampoco curiosidades en conocer cosas nuevas: "Le falta un poco de vida".

En el instante cumbre del encuentro, Germán ha decidido no tener una segunda cita con ella, ya que él cree que están en diferentes momentos de la vida.