Una soltera de 'First Dates' frena a su cita: "Chaval, cálmate, si no..."

'First Dates' suele dejarnos momentos de lo más peculiares y extraños, al menos en ciertas ocasiones. Aunque el objetivo del programa es que los participantes encuentren el amor, no siempre se cumple.

El programa está presentado por Carlos Sobera. Se estrenó en 2016, y tanto ha sido su éxito que ha sido proclamado como un programa de referencia de Cuatro. Los espectadores pueden disfrutarlo de lunes a viernes a las 21:05 horas.

'First Dates' junta a parejas en una cita a ciegas. Estos participantes mantendrán una conversación durante una cena en la que se conocerán y verán si realmente son compatibles o no. Al final del encuentro, decidirán si han tenido gustos afines y quieren seguir conociéndose, o si, por lo contrario, prefieren no saber nada el uno del otro.

El programa ha juntado a Darío y a Noa. El soltero ha entrado al restaurante con muchas ganas de enamorarse. No obstante, ha explicado que a día de hoy no tiene relación con sus padres, ya que le han criado con un "complejo de inferioridad". Además, ha confesado que "busco una chica guapa".

En cambio, Noa ha explicado que es una chica que le encanta Disney, ya que las películas infantiles le han marcado su vida y su forma de ser. La primera reacción que ha tenido Darío al verla ha sido que "guapita, pero no es el tipo de persona que me gusta a mí".

En el momento que Laura Boado ha leído la carta y Darío se ha mostrado incómodo. Ha aceptado pedir verduras, pero no le ha parecido bien que su cita, Noa, ha elegido un risotto de calabaza, sugiriendo que había opciones veganas.

Noa lo ha eschuchado, pero ha comentado que no podría ser vegana porque le encanta la carne. Aunque Darío decía respetar todas las opciones, ha terminado dando un largo discurso sobre el maltrato animal y lo buenos que son los productos veganos que imitan la carne.

Ella lo ha tenido que frenar en seco: "¡Cálmate, chaval! No voy a cambiar eso porque tú me lo estés diciendo mil veces, soy como soy si te gusto bien y sino…".