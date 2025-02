Una soltera de 'First Dates' tiene un encontronazo con su cita: "Su físico me recuerda..."

'First Dates' suele dejarnos momentos de lo más peculiares y extraños, al menos en ciertas ocasiones. Aunque el objetivo del programa es que los participantes encuentren el amor, no siempre se cumple.

El programa está presentado por Carlos Sobera. Se estrenó en 2016, y tanto ha sido su éxito que ha sido proclamado como un programa de referencia de Cuatro. Los espectadores pueden disfrutarlo de lunes a viernes a las 21:05 horas.

'First Dates' junta a parejas en una cita a ciegas. Estos participantes mantendrán una conversación durante una cena en la que se conocerán y verán si realmente son compatibles o no. Al final del encuentro, decidirán si han tenido gustos afines y quieren seguir conociéndose, o si, por lo contrario, prefieren no saber nada el uno del otro.

El programa ha juntado a Avelino y a Chon. El soltero le ha pedido solo al llegar al restaurante a Carlos Sobera una chica que "sea cariñosa". En cambio, su cita, Chon, quiere un hombre que sea muy detallista y que tenga ganas de hacer planes.

No ha empezado con muy buen pie la cita, debido a que Chon le recuerda Avelino a su padre: "Su físico me recuerda al de mi padre". Por otra parte, ella ha expresado que "quiero un amor romántico, de los que vienen y te dan un beso". Ambos viven en Andalucía, él cerca de Sevilla y ella en un barrio de Cádiz.

A pesar del primer encontronazo, los dos se han dado cuenta de que tienen muchas cosas en común. Como por ejemplo, que es el prototipo ideal de Chon, ya que es un hombre atento y servicial. Unas aptitudes que encajan a la perfección con lo que estaba buscando la soltera antes de la cita.

Una de las curiosidades que más ha sorprendido a Chon es cuando él le ha confesado que tiene una página web, historiadeltorero.com., donde tiene metidos 2.400 toreros. "Llevo casi 12 años metiendo datos", ha comunicado el soltero a la mujer.

Con el transcurso de la cita, tanto Chon como Avelino han ido conociéndose poco a poco y han llegado a conectar, a pesar de que en el primer instante la sensación de ella no ha sido la más positiva. En el momento decisivo del encuentro, él le ha admitido que podría tener 40 citas más y ella ha aceptado tener un segundo encuentro.