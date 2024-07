Una soltera de 'First Dates' desvela todo lo que ocurre detrás de cámaras: "¡Es más mentira!"

'First Dates' suele dejarnos momentos de lo más peculiares y extraños, al menos en ciertas ocasiones. Aunque el objetivo del programa es que los participantes encuentren el amor, no siempre se cumple.

El programa está presentado por Carlos Sobera. Se estrenó en 2016, y tanto ha sido su éxito que ha sido proclamado como un programa de referencia de Cuatro. Los espectadores pueden disfrutarlo de lunes a viernes a las 21:05 horas.

'First Dates' junta a parejas en una cita a ciegas. Estos participantes mantendrán una conversación durante una cena en la que se conocerán y verán si realmente son compatibles o no. Al final del encuentro, decidirán si han tenido gustos afines y quieren seguir conociéndose, o si, por lo contrario, prefieren no saber nada el uno del otro.

Ahora, una soltera que fue al programa ha explicado a la creadora de contenido @luumartiinezz su experiencia en el formato y ha revelado algunos detalles detrás de las cámaras.

La chica ha explicado que grabaron a las 12 del mediodía y que, por tanto, no se trata de una cena: "¡Que no os timen! Es comida, no es cena".

Ha asegurado que a la hora de pagar en realidad se trata de una "paga falsa" porque luego le devuelven el dinero. La influencer le ha preguntado sobre "los típicos que se hacen los chulillos con el 'yo te invito' para quedar bien en televisión", algo que ha dado la razón la comensal: "¡Es más mentira, vamos!".

Además, ha comentado que cuando terminan de grabar la cita no sale cada uno por su lado: "Luego volvimos juntos en el mismo coche. Tú dices que no te ha gustado esta persona y vuelves en el mismo coche con él".