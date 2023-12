Una soltera de 'First Dates' no se corta con su cita: "Ni fu ni fa, la cara no..."

'First Dates' suele dejarnos momentos de lo más peculiares y extraños, al menos en ciertas ocasiones. Aunque el objetivo del programa es que los participantes encuentren el amor, no siempre se cumple.

El programa está presentado por Carlos Sobera. Se estrenó en 2016, y tanto ha sido su éxito que ha sido proclamado como un programa de referencia de Cuatro. Los espectadores pueden disfrutarlo de lunes a viernes a las 21:05 horas.

'First Dates' junta a parejas en una cita a ciegas. Estos participantes mantendrán una conversación durante una cena en la que se conocerán y verán si realmente son compatibles o no. Al final del encuentro, decidirán si han tenido gustos afines y quieren seguir conociéndose, o si, por lo contrario, prefieren no saber nada el uno del otro.

En esta ocasión el programa juntó a Cristina y Jose Luís. Ella, de 67 años, aclaró su perfil de hombre ideal: "Me gustaría bohemio, un poco brutote y con aires de malote" afirmó. Él, de 66 años, pareció no cumplir las expectativas al entrar por la puerta del restaurante, y es que la soltera no se cortó ni un pelo en admitir sus primeras impresiones.

"Ni fu ni fa. Me recordaba a alguien que tuve en el pasado" explicó Cristina, añadiendo que ""Físicamente está muy bien, se conserva muy bien, pero la cara no es la que más me gusta. Lo veo un poco del montón y me gusta más una persona con los ojos azules, vivos, expresivos y él no los tiene".

Ya con este mal inicio, la cosa se fue a peor, casi sin coincidir en ninguno de los temas de lo que se hablaba encima de la mesa. Cristina, en la decisión final, quiso irse sola y abandonar el restaurante tal y como llegó: "No hubo conexión"