Una soltera de Barcelona se marcha de 'First dates' y deja al "pesado" de su cita en la mesa: "Cuando se ha ido, he empezado a disfrutar"

El programa de amores y calabazas por antonomasia de la televisión en España, 'First dates' sigue dando contenido. Tras conquistar y partir corazones en Cuatro, ahora el programa se emite en Telecinco con el objetivo de reflotar las noches en la cadena principal de Mediaset. Aunque inicialmente la apuesta tenía que durar solamente el verano, han optado por mantenerlo para darle un empujón más.

Carlos Sobera sigue al frente y los camareros continúan teniendo el objetivo de hacer sentir a los solteros cómodos para que puedan encontrar con facilidad su media naranja, un trabajo que para muchos no es nada sencillo.

Lo que tampoco cambia son los 'zascas' de muchos comensales a sus citas y los momentos de tensión entre los participantes en el programa, como bien demostraron Judith y Alberto, de 34 y 36 años, respectivamente y de Barcelona los dos.

Ella se presentaba como "una persona muy positiva" que quería a alguien "que se acople" y que "sepa escuchar", mientras que él decía ser "un chico extrovertido" y comparaba sus experiencias amorosas con "la morcilla", porque "cuando te la comes, se acaba".

Las primeras impresiones de Alberto no fueron buenas por culpa de la vestimenta escogida por Judith, de color negro, que asociaba con "ruina": "A mí, las personas que visten de negro no me transmiten nada, solo desilusión", explicaba a las cámaras del programa.

La comensal de 'First dates', Judith. / Telecinco

De hecho, este fue el tema de la discordia porque se repitió varias veces a lo largo de la cena: "Has venido de luto", le repetía el homre, hasta que ella se cansó. "Una y otra vez el tema del vestido. Ya me había enterado que iba de negro", le criticaba la mujer, agotada.

"Desde que lo he visto entrar, no me ha cuadrado. Durante la conversación no me ha gustado. Este vestido me encanta y mala suerte no doy, tengo gente a mi alrededor muy guay", se sinceraba en privado Judith, que no enendía la actitud de su contraparte.

El comensal de 'First dates', Alberto. / Telecinco

La tensión llegó a tal punto que finalmente decidió irse: "Estoy súper incómoda", indicaba como motivo principal, y añadía que "le había dicho ocho veces que iba de luto. Es un pesado", sentenciaba a Alberto. "Todo el mundo merece esa cena y estar a gusto. Pero si yo no estoy cómoda conmigo misma no lo estoy con la otra persona", se excusaba y decidía pedir a una camarera por la salida: "No me voy a tomar ni un vaso de agua con este chico. No coincidimos en nada, no voy a perder el tiempo", explicaba.

Por su parte, el hombre insistía con el mismo tema: "Es una persona que nunca se quiere porque vistiéndose así, ningún ser humano se puede querer", aseguraba. Curiosamente, trabaja en el sector funerario, por lo que puede que esté harto de ver a gente de ese color y no le convencía que su cita también lo hiciera. "Cuando ella se ha ido, he empezado a disfrutar", terminaba.