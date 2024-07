¿Qué es la sologamia? El nuevo estilo de vida de moda en España

Durante mucho tiempo era un estigma marcado por la sociedad, pero ahora, estar soltero es una tendencia. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), hay más de 14 millones de solteros en nuestro país. La cifra está bastante repartida, con 7.5 millones de hombres y 6,5 millones de mujeres.

Esta tendencia responde a la conciencia de la importancia de la autoestima y el valor individual, por encima del amor de pareja. Este desarrollo del individuo es fundamental, también, para quienes buscan una pareja, pero en ocasiones deriva en fortalecer la opción de llevar una vida sin pareja. En este contexto, ha aparecido un nuevo término: sologamia.

El significado de sologamia es el de contraer matrimonio con uno mismo, consolidando el amor propio y reivindicando la soltería, que durante muchos años se ha visto como una característica negativa. En los últimos años, han surgido decenas de personas que han decidido casarse consigo mismas, considerando que su felicidad no depende de otra persona.

Actualmente, la sologamia es una figura que se encuentra en un vacío legal y estas bodas no son más que una celebración con los seres queridos. Las personas que apuestan por la sologamia no quieren vivir un matrimonio tradicional, rechazan las crisis de parejas y aseguran que no van a divorciarse.