VIAJES
¿Puedo solicitar una indemnización por la huelga de Ryanair en el puente de agosto? La OCU lo explica
La compañía aérea se enfrenta a una problemática huelga los días 15, 16 y 17 de agosto
Los servicios de tierra de Ryanair han convocado una huelga que dará comienzo los próximos días 15, 16 y 17 de agosto de 2025, coincidiendo con el puente del 15 de agosto, y que se prolongará tantas semanas y meses como sean necesarios para que la compañía aérea de respuesta a sus exigencias.
El problema es que este paro general de los servicios de tierra de Ryanair darán comienzo en la fecha con mayor número de vuelos en los aeropuertos españoles. Y muchos clientes se verán afectados, por supuesto, viéndose obligados a cambiar de planes a última hora.
La empresa Azul Handling es la responsable de prestar estos servicios en los aeropuertos de Alicante, Barcelona, Girona, Ibiza, Lanzarote, Madrid, Málaga, Palma de Mallorca, Santiago de Compostela, Sevilla, Tenerife Sur y Valencia y la huelga está prevista continuar miércoles, viernes, sábados y domingos hasta fin de año.
¿Qué hacer si tu vuelo se ve afectado?
¿Qué debes hacer si eres uno de los muchos clientes que se verán afectados? La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) recuerda que tienes derecho a reclamar el reembolso del billete en un plazo máximo de 7 días si tu vuelo se cancela o se retrasa por la huelga.
Además, el organismo recomienda también solicitar una compensación económica que depende de la distancia del vuelo y de las alternativas que Ryanair en este caso haya puesto a tu disposición.
- Si tu vuelo se cancela y el viaje está programado para dentro de dos semanas o más, Ryanair debe pagar el importe íntegro del billete.
- Si se notifica la cancelación con un margen de 7 y 14 días antes, tienes derecho a una indemnización automática excepto se ofrezca vuelto alternativo que salga con no más de 2 horas de antelación y llegue como máximo 4 horas tarde.
- Si se confirma la cancelación con menos de 7 días de antelación, la indemnización es automática excepto que el vuelo alternativo salga con menos de una hora de antelación y llegue como máximo 2 horas tarde.
Ten en cuenta estos factores para solicitar la compensación económica que te corresponda, de hasta 600 euros para vuelos de 3.500 kilómetros, poco habituales en una compañía como Ryanair.
