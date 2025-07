Cómo solicitar un certificado de estar al corriente de pago con Hacienda: sigue estos pasos

Cumplir con Hacienda y nuestras obligaciones fiscales es básico en nuestro país. Estar al corriente de pago con Hacienda implica que no existen deudas pendientes con la Agencia Tributaria. Esto incluye impuestos como el IRPF, IVA, Impuesto de Sociedades, o cualquier otro tributo que corresponda según el perfil del contribuyente. Además, en caso de haber fraccionado algún pago, es indispensable que las cuotas se abonen puntualmente para mantener esta situación.

Igualmente, estar al corriente de pago con Hacienda nos facilita el acceso a la hora de pedir ayudas o realizar determinados trámites bancarios, por ejemplo.

Cómo solicitar el certificado de estar al corriente de pago con Hacienda

Este certificado de estar al corriente de pago con Hacienda se puede solicitar directamente a través de la Sede Electrónica de la Agencia Tributaria. Según la web de Hacienda con el certificado podrás acreditar si estás o no al corriente de las obligaciones tributarias de acuerdo con el artículo 74 del Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos.

Tal y como explica, el certificado puede ser positivo o negativo. Puede ser negativo por las siguientes causas:

Se deniega el certificado por deudas del solicitante.

Se deniega el certificado por falta de presentación de declaraciones del solicitante.

Se deniega el certificado por los dos motivos anteriores.

Así pues, para lograr este certificado podrás hacerlo desde la sede electrónica de la Agencia Tributaria, para lo que tendrás que identificarte mediante certificado electrónico de identificación, DNI electrónico o Cl@ve PIN.También es posible la solicitud y recogida inmediata (online) de certificados de IRPF sin necesidad de disponer de certificado electrónico, DNI electrónico o Cl@ve identificándose con el número de referencia previamente facilitado por la Agencia Tributaria.

De igual modo se puede solicitar de forma presencial en las delegaciones y administraciones de la Agencia Tributaria. En este caso el certificado se enviará a la Dirección Electrónica Habilitada Única (DEHú) y estará disponible en la sede electrónica de la Agencia Tributaria. Además, el certificado se enviará por correo postal atendiendo a la siguiente prelación:

Al domicilio señalado a tal efecto en la solicitud (en el caso de solicitudes presentadas en una Administración de la AEAT). Al domicilio consignado a efectos de notificaciones en los modelos 030, 036 o 037. Al domicilio fiscal.

En este sentido, desde la web de Hacienda se recomienda reservar cita para evitar esperas, podrá realizar la solicitud de Cita por Internet en la opción Asistencia y Cita o a través de los teléfonos 901 200 351 o 91 290 13 40.

¿Qué periodo de validez tiene este certificado? Pues a no ser que la normativa establezca lo contrario, los certificados tributarios tienen una validez de 12 meses a partir de la fecha de expedición “mientras no se produzcan modificaciones de las circunstancias determinantes de su contenido, cuando se refiera a obligaciones periódicas, o durante tres meses, cuando se refiera a obligaciones no periódicas”.