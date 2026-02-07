Soldados rusos se disfrazan de pingüino: La nueva táctica fallida en la guerra en Ucrania

Durante el vigente conflicto entre Rusia y Ucrania, ambos ejércitos han tenido que recurrir a una amplia diversidad de tácticas para no solo lidiar con la armada adversaria sino, también, con las propias condiciones climáticas.

Dado el actual entorno invernal de la guerra, los rusos han acudido a una particular estrategia en la que se disfrazan de pingüinos para intentar camuflajearse entre la fauna ucraniana, pero el resultado ha sido muy poco eficiente.

En este sentido, las Fuerzas Armadas de Ucrania han difundido unas grabaciones operativas en donde se puede detallar a los soldados del Ejército ruso utilizando este inusual uniforme para fusionarse con el ambiente, lo cual ya ha dejado dos bajas para el bando rojo y, por consiguiente, ha puesto en duda su eficiencia.

Aunque esta es una táctica que pudo haber sido de utilidad en anteriores escaramuzas bélicas, la actualidad de la guerra propone un contexto muy diferente en el que, con tantos sensores y drones, resulta difícil pensar que una silueta tan voluminosa y poco natural pueda pasar desapercibida.

Considerando que la movilidad dentro del traje es altamente limitada, el soldado que lo ocupe se vuelve un blanco fácil para cualquier sistema no tripulado, tal y como ya se ha presenciado con el caso actual.

Por lo tanto, este se convierte en un nuevo episodio de una serie de instancias en la que la condición del conflicto entre Rusia y Ucrania deja poco espacio para la iteración y correcta experimentación de las tácticas de combate, llevando a situaciones inauditas que, además, demuestran cómo ha cambiado la guerra con el paso de los años.