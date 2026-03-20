Del solazo al fin de semana pasado por agua: el giro sorpresa del que ya nos avisa el Meteocat

Hoy, viernes 20 de marzo de 2026, Catalunya afronta una jornada muy tranquila y más propia de la primavera, con mucho sol, nubes altas pasajeras y ambiente más suave, según las previsiones del Meteocat, tal y como se ha mantenido en general durante los últimos días.

El cielo se mantendrá despejado o solo velado por bandas de nubes altas que irán circulando de sur a norte, sin consecuencias en forma de lluvia. A partir del mediodía, el Pirineo, sobre todo las zonas más norteñas, verá crecer algunas nubes de evolución típicas de las horas centrales, pero sin llegar a descargar. Esto va a cambiar en algunas zonas a partir del domingo.

La llegada de las nubes

Durante la tarde llegarán nubes medias a la mitad sur del territorio, especialmente en comarcas del Camp de Tarragona, Terres de l’Ebre y parte del interior, lo que dejará un ambiente algo más nublado, pero aún agradable. La jornada de hoy será tranquila a pesar de que el sol diga adiós en algunas zonas.

Aun así, hoy no se esperan precipitaciones en ninguna zona de Catalunya, con un día totalmente seco garantizado. Es un escenario ideal si quieres aprovechar el aire libre antes del cambio de tiempo que se dibuja ya para el domingo, cuando la inestabilidad podría aumentar y dejar lluvias en distintas comarcas, según apuntan las previsiones a medio plazo.

El tiempo el 20 de marzo de 2026 en Catalunya / Meteocat

Las temperaturas máximas subirán ligeramente en general, con un ascenso algo más marcado en la mitad norte, donde el aire será más templado que en jornadas anteriores. El ambiente será suave, con valores típicos de marzo tirando a agradables, y una sensación de primavera avanzada en muchas zonas, especialmente en el litoral y prelitoral.

La visibilidad será buena o incluso excelente en todo el territorio, sin nieblas importantes ni fenómenos que puedan complicarla, más allá de alguna ligera bruma puntual. El viento soplará flojo y de dirección variable a primeras y últimas horas del día, manteniendo una atmósfera bastante calmada.

En las horas centrales se impondrá el viento de componente sur y este, en general entre flojo y moderado, con brisas más marcadas en el litoral, que aportarán algo más de humedad, pero sin cambiar de forma importante la sensación térmica general.

De cara al fin de semana, todo indica que el sábado seguirá siendo relativamente estable, pero el domingo aumentará la nubosidad y crecerá la probabilidad de lluvias, sobre todo en el norte y este de Catalunya, con posibles chubascos que marcarían el inicio de una fase más húmeda después de varios días de tiempo tranquilo.