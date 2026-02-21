Sol y temperaturas cercanas a los 20 grados: el Meteocat anticipa un sábado muy agradable en Catalunya

El tiempo ha dado poca tregua a Catalunya estas últimas semanas: entre fuertes vientos y constantes precipitaciones, los catalanes han tenido que estar siempre con un ojo puesto en el cielo. Pero eso no ocurrirá durante esta jornada de sábado.

Catalunya, con un sábado que no dará problemas

Después unos días en los que el clima ha ido regularizándose poco a poco, el Meteocat ha confirmado que hoy será una jornada de las más apacibles en bastante tiempo, comenzando porque mayormente veremos una continua presencia del sol durante todo el día.

El servicio meteorológico destaca que veremos en general cielos pocos nubosos o con presencia de nubes altas. Esto puede cambiar ligeramente hacia el final del día, cuando se prevén más nubes sobre todo por el noroeste de Catalunya.

También en el nordeste, el Meteocat señala la posibilidad de que se desarrolle una mayor acumulación de nubes. Lo más destacable es la posible presencia de nubes bajas y nieblas en la Depresión Central, aunque solamente con afectación hasta el mediodía.

En lo relativo a las temperaturas tendremos un modelo ascendente: se esperan máximas en ligero o moderado ascenso de forma general, con temperaturas muy cercanas a los 20 grados. Solo en el oeste de la Depresión Central podríamos ver un ligero descenso en los termómetros.

Este clima favorecerá que la visibilidad en Catalunya sea buena o excelente por norma general. La única excepción recae en la Depresión Central, donde se espera una visibilidad algo regular a consecuencia de la presencia de niebla y bruma.

El viento tampoco será algo especialmente preocupante hoy en Catalunya: en el interior será flojo y variable, y en el litoral destacará Garbí de flojo a moderado durante la mayor parte del día. Lo más considerable serán los vientos de mestral y tramontana en los extremos del territorio, pues podrían venir acompañados de rachas fuertes hasta el mediodía.

En definitiva, estamos ante una jornada en la que por lo general, de poco deberán preocuparse los catalanes. Así que si alguien ve una oportunidad de barbacoa, calçotada o similar, puede lanzarse a ella sin problemas.