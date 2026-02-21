TIEMPO
Sol y temperaturas cercanas a los 20 grados: el Meteocat anticipa un sábado muy agradable en Catalunya
El servicio meteorológico prevé un día para disfrutar con sol y buen clima
El tiempo ha dado poca tregua a Catalunya estas últimas semanas: entre fuertes vientos y constantes precipitaciones, los catalanes han tenido que estar siempre con un ojo puesto en el cielo. Pero eso no ocurrirá durante esta jornada de sábado.
Catalunya, con un sábado que no dará problemas
Después unos días en los que el clima ha ido regularizándose poco a poco, el Meteocat ha confirmado que hoy será una jornada de las más apacibles en bastante tiempo, comenzando porque mayormente veremos una continua presencia del sol durante todo el día.
El servicio meteorológico destaca que veremos en general cielos pocos nubosos o con presencia de nubes altas. Esto puede cambiar ligeramente hacia el final del día, cuando se prevén más nubes sobre todo por el noroeste de Catalunya.
También en el nordeste, el Meteocat señala la posibilidad de que se desarrolle una mayor acumulación de nubes. Lo más destacable es la posible presencia de nubes bajas y nieblas en la Depresión Central, aunque solamente con afectación hasta el mediodía.
En lo relativo a las temperaturas tendremos un modelo ascendente: se esperan máximas en ligero o moderado ascenso de forma general, con temperaturas muy cercanas a los 20 grados. Solo en el oeste de la Depresión Central podríamos ver un ligero descenso en los termómetros.
Este clima favorecerá que la visibilidad en Catalunya sea buena o excelente por norma general. La única excepción recae en la Depresión Central, donde se espera una visibilidad algo regular a consecuencia de la presencia de niebla y bruma.
El viento tampoco será algo especialmente preocupante hoy en Catalunya: en el interior será flojo y variable, y en el litoral destacará Garbí de flojo a moderado durante la mayor parte del día. Lo más considerable serán los vientos de mestral y tramontana en los extremos del territorio, pues podrían venir acompañados de rachas fuertes hasta el mediodía.
En definitiva, estamos ante una jornada en la que por lo general, de poco deberán preocuparse los catalanes. Así que si alguien ve una oportunidad de barbacoa, calçotada o similar, puede lanzarse a ella sin problemas.
- Juan Carlos Rivero desvela cuánto dinero gana con las retransmisiones: 'Mi sueldo es transparente
- Jesús Manzano, exguionista de 'El Hormiguero', desvela cómo era trabajar con Pablo Motos: 'Censuran todo el rato
- Borracha en directo: La reportera viral de los Juegos Olímpicos que se disculpó con la audiencia por su última conexión
- Un exluchador de la UFC noquea a un 'streamer' en directo tras vacilarle: 'No me gusta tu actitud
- Las fotos secretas del ex príncipe Andrés: Jugando junto a un niño y una bizarra pelota con un pezón
- Juan Dávila se va de la lengua en 'La Revuelta' y Broncano tiene que frenarlo en seco: 'No se puede hablar de eso
- Malas noticias para quienes ganan entre 22.000 y 35.000 euros: Hacienda podría darles un susto en la declaración de la Renta
- Quién es Eileen Gu: La atleta olímpica china nacida en California, estudiante de física cuántica y modelo