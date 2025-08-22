Que el sol no te confunda: estas zonas serán sorprendidas hoy con tormentas y granizo

Hoy, viernes 22 de agosto de 2025, se espera un día calmado y despejado en Catalunya, con temperaturas que sólo superarán los 30 grados en algunos puntos muy concretos. Pero que eso no te confunda, ya que el Meteocat ha activado la alerta por la intensidad de las lluvias en algunas zonas.

El día comenzará despejado salvo en parte del litoral y del nordeste, donde habrá más nubes bajas. Será a partir del mediodía cuando estas nubes aumentarán, esperándose chubascos ocasionales, sobre todo en el litoral central y el Pirineo. Pero también habrá tormentas y granizo localizado en algunos puntos.

Las zonas de tormenta

Tal y como ha indicado en sus avisos el Meteocat, existe la posibilidad de encontrarnos con tormentas y granizos en algunas zonas de Barcelona, tanto por la mañana como por la tarde, aunque será después del mediodía cuando las posibilidades aumentarán e incluso se expandirán por el territorio colindante.

En las zonas de Ponent y Teres de l'Ebre se mantendrá el cielo despejado y las temperaturas no variarán demasiado respecto a los días anteriores. Donde sí que habrá que tener un ojo será en las rachas de viento, que va a volver a convertirse en uno de los protagonistas del día.

Se esperan rachas fuertes de viento y de dirección cambiante especialmente hasta el mediodía en la zona del Ebre y tramontana en el Alt Empordà, al igual que se espera que la visibilidad empeore de forma puntual cuando se produzcan los chubascos y las tormentas

Por ahora, no hay avisos por lluvias durante el fin de semana, por lo que será hoy cuando se produzca la mayor parte. El domingo también se esperan precipitaciones, mientras que el sábado será un día mucho más tranquilo.

Dejando atrás la ola de calor, además, vamos a tener un cierre de semana mucho más fresco que el anterior, con muchas zonas dejando bastante atrás las máximas de 30 grados durante los próximos días.