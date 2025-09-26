Del Sol a los chubascos en pocas horas: La previsión del Meteocat para hoy, 26 de septiembre

Con unos días más asentados en lo que al tiempo se refiere, eso no quiere decir que hayamos dicho adiós a las sorpresas. El tiempo para hoy, viernes 26 de septiembre de 2025 en Catalunya, tiene previstos algunos cambios repentinos en algunos de sus territorios.

Posibles chubascos sorpresa en el nordeste

Será en la zona nordeste de Catalunya, sobre todo en Girona y sus alrededores, donde el día pasará de tener un cielo despejado con un sol radiante a unos posibles chubascos durante la tarde, con la aparición de nubes de evolución a lo largo de las horas.

Estas precipitaciones, sin embargo, se espera que sean débiles y aisladas, con poca acumulación de agua, así que nada verdaderamente importante. Lo que hay que tener en cuenta, eso sí, es que si vives por la zona no está de más que lleves un paraguas por si acaso, porque la lluvia puede sorprenderte por la tarde.

En el resto del territorio se espera un día muy soleado en general durante toda la mañana, sólo con nubes bajas en el nordeste y en la depresión Central, que tenderán a romperse al mediodía, sobre todo en el Ponent. Será a partir de las primeras horas de la tarde cuando aparecerán las nubes de evolución antes mencionadas.

En lo que se refiere a la temperatura, las máximas van a subir ligeramente en la mitad sur del país, mientras que en el nordeste se mantendrán estables (incluso con un pequeño descenso en algunas zonas). Pero no va a cambiar demasiado y se espera una sensación muy similar a la de los días pasados.

La visibilidad también se espera que sea buena, excepto por los posibles bancos de niebla en el nordeste y en la depresión Central. En cuanto al viento, durante la mañana soplará tramontana en el Empordà y mistral en el Ebro para pasar girar a componente sur y oeste durante la jornada.

De cara al fin de semana se espera que las nubes se hagan cada vez más protagonistas y esos chubascos sorpresa podrían llegar a más partes del territorio.