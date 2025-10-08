Tiempo
Del sol al chaparrón: el tiempo se complica en Catalunya
El tiempo comienza a hacer un nuevo giro y se prepara para lo que nos espera en los próximos días en Catalunya: el regreso de las lluvias.
Después de tener varios días despejados con el sol como protagonista, hoy, miércoles 8 de octubre de 2025, el tiempo va a ir cambiando en Catalunya para dejar un tono muy diferente en lo que resta de semana, que va a estar protagonizado por los chubascos en algunas comarcas.
El sol dominará hasta la llegada de las nubes
El día comienza con nubes bajas, especialmente en el litoral, prelitoral y el centro de Catalunya, sobre todo en la mitad sur, dejando un cielo bastante cubierto durante toda la mañana. Pero a lo largo de día se espera que se abran los claros y el sol vuelva a predominar en la mayor parte del territorio.
Será por la tarde cuando regresarán las nubes altas y medias, sobre todo en la zona sur y oeste, junto a la posibilidad de encontrar nubes de evolución en zonas de montaña del interior, sobre todo en lo que respecta al Pirineo.
A partir de la tarde, estas nubes tienen la posibilidad de dejar algunos chubascos, que en su mayoría serían débiles o moderados en puntos del litoral sur y del Prepirineo central, aunque las precipitaciones serán más bien escasas. Pero esto va a preparar el día para mañana.
Adelantándonos un poco al tiempo de mañana, el Meteocat ya ha activado alertas por lluvias en Catalunya, tanto por la mañana como por la tarde, sobre todo en las zonas de la costa y el sur. Esto llega como consecuencia de las nubes que van a formarse durante la jornada de hoy.
En lo que respecta a las temperaturas, a pesar de la llegada de las nubes, se espera un ligero aumento en las máximas salvo en las cotas altas del Pirineo, donde descenderán. La visibilidad será buena en general, excepto en zonas del litoral y prelitoral sur, que pueden tener mucha bruma matinal.
El viento será flojo y la jornada nos dejará con ese cambio (de nuevo) en lo que respecta al tiempo. Del sol pasamos al chaparrón, esperando un día protagonizado por los chubascos en algunas zonas mañana.
- Va a 'Supervivientes All Stars', se casa y revela cuánto le paga Telecinco por hacerlo en Honduras
- Santiago Cañizares desvela el día que se encontró con José Luis Ábalos: 'Me molestó la prepotencia
- Meteocat y AEMET coinciden en el día en que llegará una nueva vaguada y las lluvias al Mediterráneo: Lo que viene esta semana en Catalunya
- Fallece Adair Mendes, influencer de 31 años, tras someterse a la cirugía conocida como 'foxy eyes'
- Drogas y mala vida: Simón Pérez, el experto en 'hipotecas a tipo fijo', cuesta abajo y sin frenos
- Reforma del registro horario: Qué es, cómo se aplicará, a quién afectará y cuándo entrará en vigor
- El billete de 100 pesetas que hoy vale más que un coche nuevo: ¿lo conservas?
- La pensión crecerá en 2026: esto es lo que cobrarás el año que viene