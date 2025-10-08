Del sol al chaparrón: el tiempo se complica en Catalunya

Después de tener varios días despejados con el sol como protagonista, hoy, miércoles 8 de octubre de 2025, el tiempo va a ir cambiando en Catalunya para dejar un tono muy diferente en lo que resta de semana, que va a estar protagonizado por los chubascos en algunas comarcas.

El sol dominará hasta la llegada de las nubes

El día comienza con nubes bajas, especialmente en el litoral, prelitoral y el centro de Catalunya, sobre todo en la mitad sur, dejando un cielo bastante cubierto durante toda la mañana. Pero a lo largo de día se espera que se abran los claros y el sol vuelva a predominar en la mayor parte del territorio.

Será por la tarde cuando regresarán las nubes altas y medias, sobre todo en la zona sur y oeste, junto a la posibilidad de encontrar nubes de evolución en zonas de montaña del interior, sobre todo en lo que respecta al Pirineo.

A partir de la tarde, estas nubes tienen la posibilidad de dejar algunos chubascos, que en su mayoría serían débiles o moderados en puntos del litoral sur y del Prepirineo central, aunque las precipitaciones serán más bien escasas. Pero esto va a preparar el día para mañana.

Adelantándonos un poco al tiempo de mañana, el Meteocat ya ha activado alertas por lluvias en Catalunya, tanto por la mañana como por la tarde, sobre todo en las zonas de la costa y el sur. Esto llega como consecuencia de las nubes que van a formarse durante la jornada de hoy.

En lo que respecta a las temperaturas, a pesar de la llegada de las nubes, se espera un ligero aumento en las máximas salvo en las cotas altas del Pirineo, donde descenderán. La visibilidad será buena en general, excepto en zonas del litoral y prelitoral sur, que pueden tener mucha bruma matinal.

El viento será flojo y la jornada nos dejará con ese cambio (de nuevo) en lo que respecta al tiempo. Del sol pasamos al chaparrón, esperando un día protagonizado por los chubascos en algunas zonas mañana.