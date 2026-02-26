Sol en casi toda Catalunya… salvo en la Costa Brava: Meteocat alerta de bancos de niebla

Después de que este invierno nos dejara cientos de avisos y muchas jornadas de lluvia y viento, el tiempo parece estar estabilizándose poco a poco en Catalunya. Y es que un día más el Meteocat ha confirmado calma absoluta.

Catalunya afronta una jornada plácida y de buen clima

El servicio meteorológico ha asegurado que para este jueves, 26 de febrero de 2026, predominarán cielos soleados aunque con algunas nubes altas. Y también se avisa de que tendremos ciertos conjuntos de nubes bajas.

Dichas nubes tomarán forma sobre todo en la mitad norte del litoral, con afectación especial en la Costa Brava. El fenómeno también se dará en puntos del sur hasta media mañana y de igual forma a partir de la entrada de la tarde.

Esas nubes bajas irán de la mano con lo que se anticipa como una de las pocas irregularidades climáticas del día: niebla. Eso sí, el Meteocat ha aclarado que la visibilidad será entre buena y excelente en el conjunto de Catalunya.

A pesar de ello, el Meteocat específica que se verán bancos de niebla tanto en la mitad norte del litoral como en el extremo sur. Pero de nuevo, será en la Costa Brava donde se pueda apreciar con una mayor contundencia.

Siendo la niebla lo único a tener en cuenta en el día de hoy, el servicio meteorológico de Catalunya ha confirmado que no se espera ningún tipo de precipitación en toda Catalunya o cambio brusco de temperatura a lo largo de la jornada. Será un día de cielo puramente despejado.

Y aunque el viento no será un factor a tener muy en cuenta, se ha informado de que predominarán corrientes flojas y cambiantes. En el interior se apreciarán más de componente sur y oeste, y en el litoral predominará el de terral y este.

A pesar de que el Meteocat ha querido realizar algo de énfasis en la niebla, lo cierto es que será un día en Catalunya en el que mayormente disfrutar del buen clima. Así que si tenías algún plan de exterior, puedes ir adelante con ello sin problemas.