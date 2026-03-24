TIEMPO
El sol y la calma llegan a Catalunya, pero el Meteocat avisa de algún posible contratiempo
Hoy toca una jornada primaveral en Catalunya que parece que va a mantenerse a lo largo de los próximos días, salvo algunas excepciones.
Hoy, martes 24 de marzo de 2026, Catalunya vivirá una jornada plenamente primaveral, tranquila y luminosa, según informa el Meteocat. El protagonismo será para el sol, con un ambiente cada vez más templado y sin rastro de lluvias.
Aun así, el día no estará completamente despejado, ya que se esperan algunas nubes altas y ciertos bancos de niebla matinal en zonas interiores, dando paso a un mediodía de cielos casi despejados y temperaturas agradables.
Cielos casi despejados y sin lluvias
El cielo se mantendrá mayoritariamente poco nuboso o despejado, pero con la presencia de algunas nubes altas que cruzarán el territorio de forma esporádica. De madrugada, se formarán algunos estratos bajos en valles y hondonadas de la depresión Central y del prelitoral, que desaparecerán al avanzar la mañana.
En el litoral central y sur podrían verse nubes medias pasajeras antes del mediodía, aunque sin mayores consecuencias. A primera hora de la tarde se desarrollarán nubes de evolución diurna en zonas montañosas (especialmente en la cordillera Litoral, el Prelitoral, el Prepirineo y el interior del nordeste), pero no se espera que dejen lluvia.
Las temperaturas subirán de manera ligera respecto a ayer, con máximas que podrían alcanzar valores de entre 18 y 22 grados en buena parte del territorio, especialmente en el litoral y prelitoral. En el interior, el ambiente será algo más fresco al amanecer pero con un mediodía cálido y muy agradable.
La visibilidad será buena o excelente durante casi toda la jornada, aunque de madrugada puede ser algo reducida en las valles interiores por la presencia de nieblas o brumas bajas, sobre todo en la depresión Central. En cuanto al viento, empezará siendo flojo y variable en el interior, con terral en el litoral durante las primeras horas.
A partir del mediodía, el viento girará a componente sur y suroeste, soplando entre flojo y moderado, con algunas rachas más notables en puntos del litoral. Al final del día volverá a calmarse, quedando otra vez variable y suave.
En conjunto, el Meteocat perfila un día estable, sin sobresaltos y con un ambiente muy agradable: muy primaveral. Se espera que se mantenga así durante los próximos días, aunque las nubes pueden ser más protagonistas.
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