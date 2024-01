Sofía Vergara revela el verdadero motivo por el que se separó de Joe Manganillo después de 10 años de relación

En las últimas semanas, Sofía Vergara, se ha llevado la atención de todos los medios. La actriz colombiana está de gira promocionando su nueva serie para Netflix, 'Griselda', un trabajo completamente distinto a lo que ha hecho durante su carrera, en el que interpreta el papel de una de las narcotraficantes más temidas de Colombia.

Durante su promoción, la de Barranquilla visitó 'El Hormiguero' y con su gracia y personalidad, consiguió poner a Pablo Motos contra las cuerdas en una entrevista en la que ella dominó totalmente la situación. Los memes y clips de vídeo en los que la actriz ponía al presentador contra la espada y la pared, no han tardado en viralizarse.

Antes de la promoción Vergara ya ocupaba titulares, pero en aquel momento no era por méritos profesionales, sino por su separación con el actor Joe Manganillo, tras diez años de relación en junio del pasado año los intérpretes anunciaban su separación: "Hemos tomado la difícil decisión de divorciarnos", afirmaban.

Ambos citaron "diferencias irreconciliables" como el motivo de su ruptura, en los documentos que presentaron ante sus respectivos abogados, ahora meses más tarde se ha podido conocer cuáles eran esos "motivos" que consiguieron dinamitar el matrimonio.

En una entrevista concedida a 'El País', con motivo del estreno de 'Griselda', la propia Sofía Vergara comentó su situación personal: "Soy una mujer recién divorciada. Mi matrimonio se rompió porque mi marido era más joven, quería tener hijos y yo no quería ser una mamá vieja. Siento que no es justo para el bebé".

La actriz de 'Modern Family' fue sincera y contó que volver a ser madre no entraba en su plan de vida: "Eso ya no es para mí. Ya tuve un hijo a los 19 años, y estoy lista para ser abuela, no madre". Por eso, dejó claro que su próxima relación "tiene que venir ya con hijos", y no buscarlos con ella.

Al hacer balance, Sofía considera que está en un buen momento vital, especialmente en el terreno profesional: "En mi carrera he hecho mucho más de lo que soñaba". Es una de las actrices mejor pagadas del mundo, lleva cuatro años siendo parte del jurado del programa 'America’s Got Talent' y tiene su propia línea de ropa. También ha creado 'Toty', su propia línea de cosméticos enfocados a proteger la piel del sol.

¿Enamorada de nuevo?

Hace varios meses que se rumorea que Sofía podría haber encontrado de nuevo el amor. Ha sido vista en varias ocasiones junto al cirujano ortopédico Justin Saliman. Durante su paso por España, la actriz de 'Griselda' no tuvo problemas en explicar qué busca en un hombre: debe tener una edad parecida a la suya, el mismo dinero o más que ella y que, ahora que se acaba "de divorciar de un actor", prefiere otra cosa: "No sé que quiero ahora... ¿un torero?", dijo entre risas en 'El Hormiguero'. "Tiene que ser cincuentón como yo, tiene que tener hijos y tiene que ser buen mozo, pero tampoco tiene que ser una cosa divina", concluyó.