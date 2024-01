Sofía Vergara consigue desquiciar a Pablo Motos: "Te van a cancelar"

Sofía Vergara, la actriz colombiana nacida en Barranquilla se ganó el cariño de todos sus fans a través de la televisión y la conocida sitcom americana 'Modern Family'. A sus 51 años y después de más de 30 años dedicándose al mundo de la actuación tanto en la pequeña, como en la gran pantalla, todos saben a quién responde el nombre de Sofía Vergara.

Este lunes, la actriz ha venido a divertirse a 'El Hormiguero' donde presentará su nuevo trabajo, la serie 'Griselda' que se estrenará en Netflix el 25 de enero y en la que comparte reparto con su paisana Karol G.

Nada más llegar Sofía Vergara ha hecho gala de su sentido del humor, ha llegado agotada del avión y le ha confesado a Pablo Motos: "Tengo jet lag, tengo menopausía, tengo de todo", le ha dicho entre risas. Sofía Vergara ha venido al espacio de Pablo Motos ha promocionar su nueva serie, que trata sobre Pablo Escobar. Un registro de drama, totalmente diferente a lo que habíamos visto de Sofía.

El presentador le ha confesado que el ya había tenido alcance a la serie y ya la había visto. Pero Vergara se ha mostrado incrédula: "No te creo ese cuento de que te la hayas visto toda", le ha espetado. Y Motos ha seguido insistiendo en que sí había visto toda la producción, ha querido demostrarlo recordando la primera frase de la serie y cuando ha llegado el nombre de la protagonista, papel que interpreta Sofía, la ha bautizado como "Griselda Marcos".

Ahí Vergara ha visto la oportunidad clara, y le ha respondido todo muy bien pero ella "se llama Griselda Blanco, no Griselda Marcos", y ha añadido: "eso te pasa por mentiroso", sabía que te iba a cazar. Una entrevista que ha estado más llevada por Sofía que por Motos y nada más volver de la publicidad le ha preguntado: "¿Griselda, qué?", entre risas para comprobar que se había estudiado bien la serie.

En la serie Vergara interpreta el papel de una narcotraficante, que fue realmente perversa pero genera empatía en la serie gracias a la actuación de Sofía. Griselda tuvo cuatro hijos, al principio podía definirse como una superviviente pero después se convirtió en un monsturo, la actriz ha dejado claro que su trabajo más complicado fue conseguir que la gente empatizara con Griselda. Ante las intervenciones de Pablo Motos, Sofía le ha soltado varios zascas, "qué dijo a ver alguien que me traduzca".

Para la producción, la colombiana tuvo que hacer mucho trabajo previo, desde una fuerte caracterización como una nariz de plástico, y una cinta que le cambiaba las cejas. Incluso tuvo que aprender a fumar, el productor tuvo que venir a su casa y enseñarle a fumar. "También tuve que aprender a meter cocaína, porque yo nunca había metido cocaína", ha contado.

Una serie basada en Colombia, su país natal, y que le ha tocado de cerca porque ella misma vivió el narcotráfico en Colombia, antes de mudarse a Estados Unidos, después de que asesinaran a su hermano.

Durante la entrevista se ha notado que Sofía no tenía mucha afinidad con el presentador, ante unas preguntas poco preparadas ella no ha tenido problemas en decirle lo que pensaba: "Si quieres respuestas menos genéricas, pregunta más específico". A cada pregunta Sofía sabía como ponerle nervioso, incluso ha pedido ayuda al público: "¿Alguien entiende? Por favor, que me traduzca", le ha dicho entre risas.

Como Motos no atinaba las preguntas, ella le ha dejado caer que como no espabilara el programa iba a durar 6 horas: "Te van a cancelar", le ha dicho al presentador que ha tenido bastante mala pata con sus chistes que no han gustado a Sofía.