Qué fue de Sofía Nieto, Natalia en 'Aquí no hay quien viva'

'Aquí no hay quien viva' es una de las series más míticas y que marcó a un gran número de espectadores. Hace 20 años que se emitió por primera vez, y a día de hoy sigue teniendo audiencia a través del streaming.

¿Quién no recuerda la calle Desengaño 21 o el conocido presidente de la comunidad Juan Cuesta? 'ANHQV' fue emitida por Antena 3 entre 2003 y 2006. Cuenta con seis temporadas y un total de 92 episodios.

Algunos protagonistas fueron Fernando Tejero, que interpretaba al portero Emilio; José Luis Gil, el presidente de la comunidad; María Adánez, que la conocían como 'la pija' o Luis Merlo, que interpretaba a Mauri; entre otros muchos.

La actriz Sofía Nieto hizo el papel de Natalia Cuesta a lo largo de 91 episodios. La intérprete era la hija adolescente de Juan Cuesta y Paloma que causaba furor en el edificio.

Empezó su carrera como actriz a los 16 años y se inició en el mundo del teatro. En el año 2003 apareció en 'Aquí no hay quien viva' y lo hizo hasta 2006. Después de esto, pasó a interpretar a Sandra Espinosa en 'La que se avecina', una chica que hacía las prácticas en la peluquería de Araceli y que estuvo presente en 26 capítulos de la ficción.

Tras esto, Sofía rodó un telefilme llamado 'Bichos raros' y participó en obras de teatro como 'Entremeses' o 'Amor de don Perlimplí con Belisa en su jardín'. Sin embargo, dejó a un lado su carrera como actriz: "Trabajar en una serie de televisión es algo que exige muchísimas horas. A veces me estresaba y me daba rabia si no podía ir a clase".

Nieto se centró en las matemáticas. En 2007 se licenció de Licenciatura en Matemáticas con Premio Extraordinario de Fin de Carrera, y después se doctoró en Matemáticas por la Universidad Autónoma de Madrid. Además, entre 2010 y 2016 fue profesora adjunta en la UAM, donde daba clases de Álgebra lineal y Geometría y Cálculo II.

Ahora, a sus 40 años, poco más se conoce de su vida, y es que parece ser que prefiere vivir en el anonimato.