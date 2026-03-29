La socióloga Míriam Jiménez critica la falta de protección a los jóvenes ante la crisis de vivienda actual

¿Qué más se puede decir sobre la situación que millones de jóvenes españoles están viviendo debido a la economía actual, que afecta, entre muchas otras cosas, los elevados y abusivos precios de la vivienda? Tal es la magnitud del problema que muy pocos pueden permitirse independizarse o acceder a una vivienda digna, ya sea comprada o alquilada.

Esta es una situación que, lejos de solucionarse, se está agravando cada vez más desde hace años, y no se ve una resolución positiva a este problema a corto plazo, lo que se traduce en una preocupación permanente para la sociedad y, como hemos mencionado, especialmente los jóvenes.

En numerosos programas de televisión hablan de este tema con relativa frecuencia, entre ellos en "La Sexta Xplica", donde la conocida socióloga Míriam Jiménez expresó su opinión sobre esta delicada situación.

“A veces me pregunto qué hacemos discutiendo entre nosotros, ¿no? Porque más allá de la ideología, compartimos grandes intereses, como por ejemplo, la vivienda, ¿no?”, comenzó.

“A mí me gustaría que las propuestas nos fijáramos en su contenido y no tanto en quién las trae. Me ha sorprendido muchísimo, por ejemplo, lo que ha hecho el Partido Popular, porque que se incluyan precisamente medidas de diferentes partidos en un real decreto, eso es la democracia. Ese es el juego al que estamos jugando”, dijo tajante acerca del mencionando partido político.

“¿Quién nos está defendiendo? ¿Quién está votando a favor de nuestros intereses? No sólo de nuestra ideología, sino de nuestros intereses, de nuestro bolsillo, de nuestro fin de mes”, se pregunta Jiménez claramente preocupada.

Míriam tiene claro quiénes son los más perjudicados en esta situación: “No quiero que se le vuelva a exigir a absolutamente ningún joven que traiga hijos, que forme una familia, si no se va a proteger la vivienda. No quiero que se le exija a absolutamente ningún joven que se deje la vida en un trabajo, si ese trabajo no tiene un salario que le pueda permitir una vivienda”, terminó tajante.