De SMS a Pasapalabra: Guillermo Barrientos, ¿quién es el nuevo invitado del programa?

'SMS' fue una serie que marcó la adolescencia de muchos españoles hace ya unos 20 años. Guillermo Barrientos López-Peña se trató de uno de los actores que permitió vibrar con una serie cargada de emociones, y ahora le podemos ver nuevamente gracias a Pasapalabra.

La vida profesional de Guillermo Barrientos

Nacido un 8 de marzo de 1985 en Madrid, Guillermo llega al programa en calidad de invitado. Y lógicamente lo que más destaca de su trayectoria a nivel profesional es su paso por televisión, teatro y demás escenarios que le han convertido en un veterano actor.

Guillermo es un actor versátil, capaz de adaptarse a papeles muy distintos, algo que ha definido toda su carrera. De hecho, solo hace falta echar un vistazo a su trayectoria profesional para entender que se trata de un actor con un historial muy sólido.

Más allá de ocupar el papel de Paco Delgado en SMS, el madrileño ha formado parte de producciones de renombre tales que 'El barco', 'Velvet', 'Amar es para siempre' y de forma más reciente 'Sueños de Libertad', producida justamente por Atresmedia para Antena 3.

Además de series de televisión, Guillermo también ha participado en producciones cinematográficas del panorama español. 'Atropello' o 'Los aires difíciles' son solo algunas de las películas que contaron con el actor de Madrid para su reparto.

La vida personal de Guillermo Barrientos

Sobre su vida personal, lo cierto es que Guillermo Barrientos es una persona bastante privada. No obstante, se conoce que está casado desde hace años con Maialen Vega de Seoane, con quien tiene tres hijos.

El madrileño tampoco es una persona especialmente activa en redes sociales, pero sí que comparte algunos momentos especiales para su persona. Ya sea con amigos, fans o incluso familia, Guillermo deja alguna publicación de vez en cuando mediante la que tener un pequeño vistazo a su día a día.

El fichaje de Guillermo por Pasapalabra es una maniobra que permitirá a muchos espectadores revivir una de las etapas más dulces de su adolescencia. Con algo de fortuna de su lado, puede acabar siendo uno de los invitados más especiales del programa en tiempos recientes.