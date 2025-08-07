"Smokey Hair": El tinte que borra las canas y rejuvenece hasta 10 años a las mujeres de más de 50

Las canas suelen ser atractivas para muchas personas, pero es cierto que una vez empiezan a colonizar todo el cabello, la mayoría queremos deshacernos de ellas lo más rápido posible. ¿Y si la técnica conocida como 'smokey hair' fuese la solución definitiva?

Esta nueva tendencia de coloración está arrasando en estos momentos en salones de belleza y peluquerías y promete eliminar las canas sin ocultarlas, rejuveneciendo el rostro si tienes más de 50 años.

'Smokey hair' se inspira en el clásico maquillaje de ojos ahumados y lejos de esconder o tapar las canas, busca fundirlas con elegancia gracias a un degradado de tonos fríos como plateado, gris y ceniza que se integra de forma natural con el cabello original.

¿El resultado? Una melena con volumen, brillo y un aspecto mucho más juvenil.

El 'smokey hair' fue desarrollado por expertos de L'Oreal y consiste en aplicar mechas balayage en tonos grises que se mezclan de forma progresiva desde un tono oscuro en la raíz hasta un gris claro en las puntas.

La clave se encuentra en respetar la transición suave de los colores para lograr el efecto 'humo', camuflando las canas de manera natural y sin teñir toda la cabeza.

Lo mejor: su sencillo mantenimiento

Lo mejor de todo es que el mantenimiento es sencillo: basta con retocar las raíces cada seis semanas y utilizar champús morados que neutralicen los reflejos amarillos o verdosos que pueden aparecer con el paso del tiempo.

Según expertos, este tipo de técnicas de peluquería permiten disimular las canas y recuperar esa confianza que perdemos cuando llegamos a una etapa de la vida en la que muchas personas, hombres y mujeres, pensamos que estamos perdiendo vitalidad.