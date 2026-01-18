Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Real Sociedad - BarcelonaSenegal - MarruecosDónde ver Real Sociedad - BarcelonaAlineación BarcelonaDónde ver Senegal - MarruecosLesión RaphinhaJoan PradellsVíctor MuñozAlcaraz WaltonIniestaAlhama - BarçaViniciusBrahimAlemania - España balonmanoJosé ElíasOpen Australia 2026Cuartos Copa del ReyRivales Barcelona CopaEuropeo Balonmano 2026Playoffs NFL 2026Mercado de Fichajes hoyJuan Carlos Rivero
El SMI vuelve a subir en 2026: La medida de Yolanda Díaz para hacer frente a la inflación en España

La nueva subida deja una situación inédita en el mercado laboral

Yolanda Díaz, en rueda de prensa para explicar la subida del SMI.

Yolanda Díaz, en rueda de prensa para explicar la subida del SMI.

Ramón Gutiérrez

La próxima subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), que alcanzará los 1.221 euros mensuales en 2026, provocará que casi un tercio de la población activa en España perciba una remuneración situada en este umbral.

Este fenómeno es consecuencia directa de una política de incrementos acelerados por parte del Ejecutivo, que han superado con creces el ritmo de crecimiento de los salarios pactados en los convenios generales.

Como resultado, se está produciendo una progresiva homogeneización de las rentas del trabajo: puestos y perfiles que históricamente disfrutaban de sueldos medios están siendo alcanzados por el suelo salarial.

En definitiva, la brecha entre el salario mínimo y las nóminas intermedias se ha estrechado drásticamente, provocando que lo que antes se consideraba una retribución estándar ahora sea, en términos prácticos, el nivel retributivo básico para el 30% de los trabajadores del país.

Los especialistas seleccionados por el Ministerio de Trabajo para evaluar el incremento salarial de 2026 han alertado sobre el fenómeno conocido como "efecto agrupamiento" (bunching). Este proceso describe cómo una proporción creciente de empleados se concentra en un rango retributivo muy cercano al SMI, desvirtuando su función original.

Según el informe remitido a Yolanda Díaz, existe el riesgo de que perfiles con mayor experiencia o cualificación intermedia acaben percibiendo lo mismo que aquellos que acaban de incorporarse al mercado o carecen de formación específica.

Esta situación contradice el principio económico tradicional que sitúa al salario mínimo exclusivamente como un suelo para trabajadores sin experiencia. Por ello, los analistas instan al Gobierno a estudiar cómo esta compactación salarial afecta a la motivación laboral y a la estructura de sueldos de todo el país.

