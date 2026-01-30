Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

TRABAJO

El SMI sube a 1.221 euros en 2026: cómo te afecta el nuevo acuerdo

El Ministerio de Trabajo ha confirmado las nuevas condiciones para el presente año

La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.

La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.

Cristian Miguel Villa

Cristian Miguel Villa

El Ministerio de Trabajo ha confirmado una mejora que afectará a millones de trabajadores en España, y es que han anunciado una nueva subida para el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) de cara al presente 2026. El acuerdo se ha alcanzado con los sindicatos CCOO y UGT.

El SMI sube nuevamente y ya supera los 1.200 euros

Los primeros detalles revelados nos llevan a un aumento de 37 euros brutos del salario, lo que sitúa el SMI en la cantidad de 1.221 euros en 14 pagas. Esto supone un incremento del 3,1% respecto a la cifra del pasado año.

El Ministerio ha aclarado que el nuevo SMI tendrá efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2026. Asimismo, han confirmado que se mantiene la condición de exento en cuanto a la tributación por el IRPF.

También es digno de mención que el acuerdo en cuestión se ha alcanzado sin el apoyo de las patronales. En consecuencia, las posturas de CEOE y Cepyme son de claro rechazo a la medida así como a las propuestas fiscales.

Un detalle de gran relevancia es que desde el gobierno han querido asegurar que la subida llegará íntegramente al bolsillo de los trabajadores. Por lo tanto, se encargarán de que esta no se vea absorbida por potenciales complementos salariales.

Según los datos que se manejan, se espera que la subida tenga un impacto en el salario de aproximadamente 2,5 millones de trabajadores. Con una cifra tan elevada, no sorprende que desde el Ministerio de Trabajo quieran asegurarse de que la implementación sigue todas las pautas adecuadas.

Estas noticias suponen así la confirmación de que el SMI sigue ganando enteros en España. Desde 2020, el Salario Mínimo Interprofesional ha aumentado en un 28,3%, lo que deja los 950 euros de entonces en poco más que anécdota.

¿Qué te parecen las noticias acerca de la subida del SMI? ¿Entiendes que las patronales se nieguen a ello? Y por otro lado, ¿crees que seguiremos viendo subidas constantes como esta durante los próximos años?

TEMAS

El SMI sube a 1.221 euros en 2026: cómo te afecta el nuevo acuerdo

El SMI sube a 1.221 euros en 2026: cómo te afecta el nuevo acuerdo

