SMI 2026: el Ejecutivo se reserva el derecho a aumentarlo dos veces al año

El Ministerio de Trabajo y Economía Social ha incluido en el borrador del real decreto para la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) de 2026 una cláusula que permitirá al Gobierno revisar y aumentar el salario mínimo de forma semestral si el incremento aplicado al inicio de año no logra cubrir la subida de la inflación.

Según ha adelantado en exclusiva Expansión, se trata de una medida cuyo objetivo es evitar que el poder adquisitivo de los trabajadores se vea afectado si el Índice de Precios de Consumo (IPC) crece a un ritmo superior al previsto.

¿Qué implica entonces? Que el Gobierno puede aplicar dos subidas del SMI al año, garantizando que se mantenga el equilibrio con el coste de vida.

Quienes han tenido acceso al borrador del decreto han encontrado que el texto establece que las empresas no podrán compensar la subida del SMI mediante pluses o complementos retributivos, como los de nocturnidad, peligrosidad o turnicidad, para impedir que se eluda la subida real del salario base, que es en realidad el SMI.

Asimismo, el decreto recuerda que el salario mínimo debe respetar los principios de la Carta Social Europea, situándose siempre en torno al 60% del salario medio.

Por otro lado, el cálculo solo se realizará sobre la retribución en dinero, excluyendo cualquier tipo de salario en especie. De nuevo, para proteger al trabajador y a su salario base.

Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, ha reconocido que prefiere una subida del SMI menor, pero pactada con la CEOE, destacando la importancia que tiene el diálogo social en cuestiones tan fundamentales como esta.

Recordamos que el SMI se sitúa en estos momentos en 1.184 euros brutos en 14 pagas, esperándose un nuevo incremento a principios de año en línea con la subida del IPC.