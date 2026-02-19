SMI en 1.221 euros: por qué la subida no se nota en el salario medio en España

Sube el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) a 1.221 euros brutos al mes (17.094 euros anuales) y la pregunta que muchos ciudadanos nos hacemos es... ¿Por qué no suben en la misma proporción el resto de salarios que percibimos en el país?

Desde Publico.es han abordado esta cuestión en la que explican que el aumento del SMI no tiene un impacto generalizado como se cree. Los economistas citados en el reportaje del periódico coinciden en que el efecto arrastre existe, pero es más limitado de lo que pensamos.

El profesor Julen Bollain señala que la subida suele empujar los salarios más cercanos al mínimo para evitar la llamada 'compresión salarial'. Es decir, si el suelo sube, las empresas ajustan ligeramente los tramos más bajos para mantener diferencias internas. Pero ese efecto apenas alcanza al 20% de los trabajadores.

Los datos del INE son claros: un 18,5% de los empleados cobra el SMI o menos, y casi la mitad percibe entre una y dos veces el mínimo. Solo un tercio gana más del doble. Esto significa que buena parte de los salarios orbitan alrededor del mínimo legal.

Expertos como Antonio González explican que la subida del SMI apenas influye en el salario medio porque el peso de los sueldos más bajos en el conjunto es reducido. Además, factores como la baja productividad, la temporalidad, el empleo a tiempo parcial y la debilidad de la negociación colectiva limitan las mejoras salariales.

El resumen al que llega el reportaje es muy claro: el SMI fija un suelo obligatorio, pero no obliga a subir el resto de la escala salarial, por lo que el resto de sueldos quedan a la espera de que sus empresas los aumenten.

Por eso, aunque el mínimo crezca, la media española sigue entre un 10% y un 15% por debajo del salario medio de la Unión Europea, un dato muy preocupante porque no se termina de solucionar con las medidas actuales.