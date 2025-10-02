Qué es el 'slow travel' y por qué es cada vez más popular entre viajeros

Con un tiempo limitado de vacaciones en muchas ocasiones, se ha instaurado la tendencia de ir a cuantos más destinos mejor por apresurado que sea el viaje. No obstante, la línea del 'slow travel' va totalmente en contra de esto.

Qué hace que el 'slow travel' sea tan popular

El 'slow travel' es una nueva filosofía de viajes que apuesta por quedarse más tiempo en destinos poco concurridos incluso si ello implica visitar menos lugares o con no tanta fama. ¿El objetivo? Sumergirse más en las costumbres, gastronomías y distinciones de los lugares.

Acorde a aquellos que ya practican el 'slow travel', esta nueva forma de disfrutar de las vacaciones presenta una amplia variedad de ventajas, como menos estrés, experiencias más auténticas y una mejor conexión con la rutina local de cada espacio.

Lógicamente, esto impacta de manera positiva también a las economías locales; con los viajeros quedándose durante más tiempo en un sitio en lugar de hacer ruta, se potencian los productos y servicios de la zona en cuestión.

Y sí, es obvio que el 'slow travel' también favorece al medioambiente. Dada la menor cadencia de desplazamientos, se reducen las emisiones de carbono, además de que se impulsa el uso de métodos de transporte local y sostenible.

El 'slow travel' también está ganando mucho seguimiento ya que se aleja de los destinos turísticos saturados por viajeros, lo que impulsa la exploración de espacios menos concurridos y, por lo tanto, se potencia la sensación de desconexión para con el día a día.

La esencia del 'slow travel' es, en consecuencia, no utilizar el tiempo libre como un bolígrafo mediante el que tachar un espacio de la lista de 'lugares por visitar', sino realmente disfrutar de un sitio junto al que dejar a un lado las preocupaciones.

¿Qué te parece la propuesta del 'slow travel'? ¿Eres más de visitar ubicaciones típicas a todo trapo o te interesa esta visión más relajante de las vacaciones? Quién sabe, puede que probarlo te permita descubrir una forma de disfrutar de la vida que no contemplabas hasta el momento.