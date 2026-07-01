Ni Sitges ni Calella: el pueblo costero a 40 minutos de Barcelona donde comer marisco fresco y descubrir una ermita con más de 800 años

Sant Pol de Mar quizás no es el pueblo más conocido de la costa catalana, pero se ha ido convirtiendo poco a poco en una de las escapadas más atractivas para quienes buscan disfrutar del Mediterráneo sin alejarse demasiado de Barcelona capital.

Ubicado a menos de 40 minutos de la ciudad condal, este antiguo pueblo pesquero conserva intacto su encanto, con un casco histórico repleto de estrechas calles, casas blancas y un ambiente mucho más tranquilo que el de otros destinos del litoral.

Uno de sus mayores atractivos son sus playas. Arenales como Les Barques, El Morer o Can Villar destacan por sus aguas cristalinas y arena clara, ofreciéndonos un entorno perfecto para relajarnos, tomar el sol o darnos un baño lejos del bullicio habitual de la temporada estival.

Ahora bien, la verdadera seña de identidad de Sant Pol de Mar es su gastronomía. Los restaurantes de la localidad elaboran sus platos con pescado y marisco fresco procedente del Maresme, acompañado de productos de proximidad que son cultivados en Vallalta.

Sant Pol de Mar / Archivo

Se trata de una apuesta por la cocina mediterránea que convirtió al municipio en un referente gastronómico gracias al legado de la chef Carme Ruscalleda, cuyo histórico restaurante Sant Pau situó al pueblo en el mapa de la alta cocina internacional.

La visita también permite descubrir un importante patrimonio histórico. En la parte más elevada del municipio encontramos la preciosa ermita de Sant Pau, uno de los monumentos más emblemáticos de la localidad.

Los orígenes de este edificio se remontan al año 955, conservando aún una estructura con más de 1.000 años de historia, desde donde puedes tomar algunas de las fotografías más impactantes del litoral catalán.

Completa este recorrido paseando por el casco antiguo para descubrir la iglesia gótica de Sant Jaume y elegantes casas modernistas e indianas que son la envidia de muchos.