Sistema de pensiones en crisis: un jubilado propone más impuestos para salvarlo

Es un secreto a voces: el sistema de pensiones español vive una crisis sin precedentes debido a varios factores entre los cuales destacan el envejecimiento de la población, el bajo índice de natalidad y la jubilación masiva de la generación del baby boom. ¿No va siendo hora de replantear cómo podemos financiar las prestaciones del futuro?

Juan José López, médico jubilado de 83 años, se ha hecho viral debido a una entrevista con RAC1 en la que ha hablado acerca del sistema de pensiones. Cobra una pensión mensual de 2.500 euros y exige un cambio radical: "no es justo que un pensionista con más recursos cobre menos".

Según su testimonio, el sistema debería conseguir que la pensión sea proporcional a los años trabajados. Sin embargo, advierte que "vivir con la pensión no es sencillo" y por ello debe seguir controlando sus cuentas bancarias para llegar a fin de mes, incluso cobrando esos 2.500 euros mensuales.

La solución pasa por "pedir más impuestos", especialmente a las clases altas, señalando que "el Estado debe recaudar más dinero para mantener las pensiones, pero la sociedad no parece estar dispuesta a asumirlo".

En las palabras de Juan José también encontramos una denuncia a la desiguladad entre generaciones: "los jóvenes viven peor porque los salarios bajos hacen que incluso las pensiones reducidas sean superiores a lo que ellos perciben trabajando".

Si estudiamos los datos actuales de los que disponemos, un 12,3% del PIB (13.600 millones de euros) se destinan a las pensiones, y el problema es que en 2050 habrá 5 millones más de pensionistas.

La pregunta es muy sencilla... ¿Reducimos las pensiones? ¿Subimos los impuestos? ¿O exigimos al Estado que ponga en funcionamiento ambos mecanismos para que todos salgan ganando?