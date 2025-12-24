Siro López estalla tras la situación de Vinicius en el Real Madrid: "Alguien me tiene que contar qué le ha dado a Florentino"

Hace unos años que Vinicius Jr. se convirtió en uno de los futbolistas imprescindibles del Real Madrid. Sin embargo, ahora, la negociación para la renovación del extremo brasileño atraviesa un momento delicado, que incluso ha provocado la reacción del público del Santiago Bernabéu.

En el último partido ante el Sevilla, el futbolista fue silbado tras ser sustituido, un gesto que refleja la disconformidad de la afición. Tras esto, Vinicius eliminó su foto de perfil en la que aparecía con la camiseta del Real Madrid y la cambió por una en la que aparece con la camiseta de Brasil.

Sobre todo este tema ha hablado Siro López en el programa 'El Partidazo de COPE', donde mostró su sorpresa ante la paciencia de Florentino con el jugador. "A mí alguien me tendría que contar qué le ha dado Vinicius, además de su intervención en las finales y su gran papel, a Florentino para que se la aguante todo lo que se le aguanta a este chico. No se lo aguantó a Cristiano Ronaldo, no se lo aguantó a Sergio Ramos... No se lo ha aguantado a prácticamente nadie".

Según el periodista, la situación ha estado marcada por acuerdos que nunca llegaron a concretarse. Aseguró que en mayo, según informaciones, el brasileño había alcanzado un entendimiento con el club para firmar la renovación antes del Mundial de Clubes. Posteriormente, la firma se pospuso y luego, en pretemporada, se volvió a mencionar un acuerdo, sin que hasta la fecha se haya oficializado.

El periodista no escatimó críticas hacia el jugador y su actitud en medio de este pulso con la directiva: "Alguien me tendrá que contar qué le ha dado Vinicius a Florentino para aceptar el pulso que le está echando el futbolista, incumpliendo además una palabra dada al presidente del club".

El periodista destacó que el problema no se limita a la negociación económica, sino que incluye aspectos deportivos y personales: la relación con el entrenador, con la afición y con el club en general. "Este no es mi Real Madrid ni este es el Florentino Pérez que yo conocía", afirmó.

A día de hoy, la renovación de Vinicius sigue en el aire. Lo que parecía un acuerdo alcanzado hace meses no se ha concretado, y el pulso entre el jugador y la directiva genera un clima de incertidumbre que amenaza con prolongarse. Mientras tanto, el club y la afición esperan señales claras sobre el futuro de uno de sus futbolistas más destacados.