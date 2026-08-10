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Litigio

Siro López (70 años), sobre Josep Pedrerol: "A ver cómo aguanta cuando llegue algún tío y diga que ha sufrido acoso sexual"

El excolaborador de 'El Chiringuito' no dudó en acusar al director del programa de imputaciones realmente graves

Las duras declaraciones de Siro López sobre Pedrerol en 2024

Las duras declaraciones de Siro López sobre Pedrerol en 2024

Las duras declaraciones de Siro López sobre Pedrerol en 2024 / Ibai Llanos

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SPORT.es

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El rifirrafe entre Josep Pedrerol y Siro López ha sido una de las reyertas más importantes entre dos periodistas de los últimos años, sobre todo porque no hace tanto tiempo los que hoy son enemigos formaban parte del mismo equipo de trabajo y hacían funcionar todo un programa como 'Punto Pelota'. Todo empezó en 2012, tras cuatro años de emisión, cuando el presentador y director cortó al tertuliano durante una discusión con Carme Barceló y los dos terminaron encarándose de forma sorprendente para la audiencia.

Pese a ello, el programa continuó con normalidad hasta que dos años más tarde Siro cambió el programa, que ya se conocía como 'El Chiringuito', por Mediaset para integrarse en espacios como Tiki-Taka y Deportes Cuatro, la competencia directa. Aunque Pedrerol quiso quitar hierro al asunto Siro se encargó de desmentir a su excompañero y aludió a promesas incumplidas para justificar su marcha.

Josep Pedrerol

Josep Pedrerol, en 'El Chiringuito'. / LP/DLP

A partir del 2020 el conflicto escaló coincidiendo con una mayor exposición de Siro gracias a sus 'streams' en Twitch con Ibai Llanos y otros creadores de contenido. Profirió acusaciones varias hacia el presentador catalán, como de copiar a otros programas, exclusivas falsas, afectar de manera negativa a otros compañeros y de haber mentido sobre la persona de Siro.

En 2024, le llamó "maltratador psicológico" y amenazó con abrir la caja de Pandora y exponer a Pedrerol de manera grave, algo que le hace mover ficha y le denuncia por competencia desleal. Fue entonces cuando en la previa de un partido de Champions entre Manchester City y Real Madrid hizo saltar la banca en una charla que algunos dicen que se explica porque el periodista no sabía que estaban en emisión.

Siro López: &quot;Courtois evitó la goleada&quot;

Siro López, periodista excolaborador de 'El Chiringuito'. / Twitch

"A ver cómo va a aguantar LaSexta (cadena donde se emitía entonces el programa 'El Chiringuito') cuando llegue algún tío y diga que ha sufrido acoso sexual", apuntaba Siro. Además, muestra públicamente una conversación de WhatsApp entre un supuesto profesor de inglés y el excolaborador del programa Pedro 'El Ingeniero', quien salió de malas maneras del formato alegando que le querían hacer trabajar jornadas de 12 horas.

En ella, en la que se acusa directamente al director de tener actitudes demasiado cariñosas. Durante aquella charla añadió que otro de los excolaboradores, Nacho Tellado, había sido una de esas víctimas del director del programa, aunque Pedrerol no respondió de ninguna otra manera.

Ese mismo año, el conflicto llega a la justicia y uno de los exeditores, Pablo Espinosa, declara que Pedrerol tuvo un "trato vejatorio" consigo con "humillaciones y amenazas diarias". A finales de ese año, el presentador retira la demanda contra Siro antes de la celebración del juicio, aunque este nunca dejó de acusarle en los meses posteriores.

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La situación quedó en 'stand by' durante unos meses, ahora ya con Pedrerol y 'El Chiringuito' en Mediaset y con Siro acusándole de recibir ayudas de Florentino Pérez para conseguir contratos. Así pues, el litigio sigue en marcha a la espera de conocer qué más puede ocurrir entre dos excompañeros cuya relación empezó a torcerse públicamente por un enganchón en plató y que hoy afecta a más de un profesional y que está en manos de los tribunales.

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