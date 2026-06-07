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Sira Martínez (26 años), hija de Luis Enrique: "Lo que he vivido con mi hermana me ha hecho ver la vida de otra manera. No se sabe cuándo va a ser nuestro final"

La joven asegura que la pérdida de Xana fue un punto de inflexión en su vida

Sira Martínez y Luis Enrique

Sira Martínez y Luis Enrique / Instagram

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Andrea Riera

Andrea Riera

Tras su exitosa carrera como futbolista en clubes como el Real Madrid y el FC Barcelona, Luis Enrique dio el salto a los banquillos, donde ha acabado consolidándose como una de las figuras más destacadas del fútbol. El técnico asturiano vivió una etapa especialmente brillante al frente del conjunto azulgrana entre 2014 y 2017, y desde 2023 dirige al Paris Saint-Germain.

Más allá de su faceta profesional y de la intensidad competitiva que siempre ha mostrado en público, quienes lo conocen de cerca destacan su lado más familiar y cercano en el ámbito privado.

Así lo ha comentado en alguna ocasión Sira, su hija de 26 años, quien ha optado por construir su propio camino alejada del fútbol y centrada en el mundo ecuestre, una disciplina que le apasiona desde que era niña.

"Tengo mucha familia en Asturias y veía los caballos en los paseos por la montaña. Un día me dejaron subir a un poni cuando tenía seis años, creo que fue la primera vez que monté. Más adelante, en el colegio, lo hice como extraescolar. Desde entonces no he dejado de montar", explicó en una entrevista para 'Vanity Fair'.

Sira Martínez, una apasionada de los caballos

Sira Martínez, una apasionada de los caballos / EFE

Sira aseguró que se siente afortunada por haber crecido acostumbrada desde pequeña a la presión mediática y agradece el apoyo que siempre ha recibido de su familia: "Gracias a mi familia he tenido ciertas facilidades, pero en este deporte, si no trabajas duro, te sacrificas y eres constante, no llegas a nada".

La joven también ha vivido momentos personales muy duros, especialmente la pérdida de su hermana Xana en 2019, que falleció a los nueve años a causa de un osteosarcoma.

Este hecho marcó profundamente a la familia y ella misma lo ha descrito en varias ocasiones como un punto de inflexión vital, aprendiendo a valorar el presente y a afrontar la vida con otra perspectiva.

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"Lo que he vivido con mi hermana me ha hecho ver la vida de otra manera. Antes me agobiaba ante el mínimo problema. Ahora me paro a pensar que hay que vivir y disfrutar de cada momento. No se sabe cuándo va a ser nuestro final. Intento sobrellevarlo bien y sacarle el lado positivo a todo", declaró en la entrevista.

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