Sira, hija de Luis Enrique (56 años): "Mi padre tiene carácter, pero es muy familiar. Le encanta reunirnos a todos delante de la chimenea, jugar a las cartas, y viajar"

Tras triunfar como futbolista en equipos como el Real Madrid y el FC Barcelona, Luis Enrique dio el salto a los banquillos y terminó convirtiéndose en una de las figuras más reconocidas del fútbol. El técnico asturiano brilló especialmente durante su etapa al frente del conjunto azulgrana entre 2014 y 2017, y desde 2023 está al frente del Paris Saint-Germain.

Sin embargo, más allá del fútbol y del carácter competitivo que siempre ha mostrado públicamente, quienes mejor le conocen aseguran que en las distancias cortas es una persona muy familiar y cercana.

Así lo contó hace un tiempo Sira, su hija de 26 años. La joven ha construido su propio camino lejos del fútbol y centrada en el mundo ecuestre, una pasión que tiene desde niña: "Tengo mucha familia en Asturias y veía los caballos en los paseos por la montaña. Un día me dejaron subir a un poni cuando tenía seis años, creo que fue la primera vez que monté. Más adelante, en el colegio, lo hice como extraescolar. Desde entonces no he dejado de montar".

Sira aseguró que se siente afortunada por haber crecido acostumbrada desde pequeña a la presión mediática y agradece el apoyo que siempre ha recibido de su familia: "Gracias a mi familia he tenido ciertas facilidades, pero en este deporte, si no trabajas duro, te sacrificas y eres constante, no llegas a nada".

En una entrevista a 'Vanity Fair', la joven habló con naturalidad sobre cómo es Luis Enrique fuera de cámaras: "Tiene carácter, pero es muy familiar. Le encanta reunirnos a todos delante de la chimenea y jugar a las cartas, por ejemplo. Y viajar. En Navidad siempre nos vamos fuera".

Sira reconoció que desde pequeña convivió con la popularidad de su padre, aunque no hubo un momento concreto en el que descubriera quién era realmente para la gente: "Iba andando por Barcelona con él y le pedían fotos todo el rato. Incluso estando de vacaciones en las Maldivas".

A pesar de que el fútbol siempre ha estado presente en la familia, en casa intentaban desconectar completamente de ese mundo. De hecho, la hija del técnico del PSG explicó que durante las comidas prefieren hablar de cualquier otro tema antes que de partidos o entrenamientos: "Nunca hablamos sobre ello. Cuando nos sentamos a la mesa, cambiamos de tema".

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Sira reconoció que gran parte de la mentalidad con la que afronta su carrera deportiva la ha heredado de su padre: "Como deportista, siempre me ha enseñado a ser trabajadora, humilde y a luchar por lo que quiero. Siempre me dice que todo pasa, que incluso los mejores se equivocan, y que nunca podrás triunfar si no cometes errores antes y aprendes a sacar tu mejor versión".