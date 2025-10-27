Los sindicatos reclaman la descongelación del sueldo de los funcionarios: "¿Nos quieren en las calles? Pues nos van a tener"

Los sindicatos CCOO, UGT y CSIF convocaron una movilización de los empleados públicos para el próximo 30 de octubre, en todas las provincias de España y en las puertas del Ministerio de Función Pública, en Madrid. Las organizaciones sindicales reclaman al Gobierno que desbloquee la negociación para la descongelación del salario de los empleados públicos.

Esta sería la primera protesta de los sindicatos, que amenazan con convocar una huelga de todo el sector público en diciembre si el Ministerio de Función Pública no se sienta a negociar. Así lo advirtió la secretaria general de UGT Servicios Públicos, Isabel Araque:

"El Gobierno es la mayor empresa de todas, con 3,5 millones de empleados públicos, y nos tiene bloqueados a los sindicatos sin saber por qué. Siempre hemos estado en las mesas de negociación, pero ahora ¿nos quieren en las calles? Pues nos van a tener", expresó.

La secretaria de UGT se encontraba en una rueda de prensa junto a los responsables Miguel Borra, presidente del CSIF, y Lucho Palazzo, coordinador del Área Pública de CCOO. Durante su intervención, los tres sindicales señalaron al ministro de Función Pública, Óscar López.

"El ministro bloquea y desprecia la negociación en una actitud poca democrática", comentó Borra. Por su parte, Palazzo ha recriminado al ministro que tenga al colectivo de los empleados públicos "en una situación de abandono".

En su intervención, Araque ha expuesto que "pedimos un nuevo acuerdo, un nuevo acuerdo donde tiene que haber una subida salarial, donde se tiene que ver qué índices se manejan en esa subida salarial, qué revisión y qué cláusulas de revisión tiene que haber para que no se pierda poder adquisitivo".

Además, la responsable de UGT ha recordado las palabras de Carlos Cuerpo, ministro de Economía, Comercio y Empresa de España: "Lo dijo claramente, España va a todo gas a nivel económico. Ha subido la recaudación en este país, tanto por impuestos directos como indirectos, más de un 7%".

Finalmente, Borra añadió que "entrar hoy en la Administración es como mover a un elefante enfermo. No se sabe nada de la digitalización, no se sabe cómo va a afectar el volumen de empleados públicos. No se sabe cuáles van a ser las acciones formativas, no se sabe cuáles son los nuevos perfiles que se necesitan para precisamente la modernización para una Administración del siglo XXI".