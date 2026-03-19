"Sinceramente, no son lo mismo": Clint Eastwood elogia Europa frente a Estados Unidos

La situación actual entre Estados Unidos y el resto del mundo ha despertado nuevas tensiones que están enfrentando al país norteamericano con Europa en muchos sentidos, pero uno de los más destacables tiene que ver con el cultural.

En este mismo sentido, no son pocos los actores de Hollywood que se han posicionado a favor de Europa a nivel artístico; siendo Clint Eastwood uno de los que más sinceros han sido con respecto a su opinión por el continente.

Tal y como recogen desde Fotogramas, las palabras con las que el actor suele referirse a Europa constan como un elogio en comparación con lo que se puede ver en Estados Unidos a nivel artístico:

"Sinceramente, no son lo mismo. Aquí no existen muchas formas de arte originales. La mayoría derivan de formas de arte europeas", señalaba Clint Eastwood para recalcar la diferencia existente entre ambas regiones del mundo.

Unas declaraciones que surgen desde la propia humildad que caracteriza al actor, dado que consta como una de las caras más reconocibles del cine western; cosa que también destacaba con sus declaraciones: "Lo único original que hay aquí es el western, el jazz y el blues".

De hecho, se podría decir que ciertas partes de Europa se beneficiaron mucho del western estadounidense en cuanto a que nacieron escuelas del mismo género como la de Italia, dando vida a lo que hoy se conoce como 'Spaghetti Western'.

En este mismo sentido, Clint Eastwood vuelve a posicionarse como una figura bastante particular en relación con el entorno cultural que representa. Por un lado, posee muchas películas a sus espaldas que ensalzan el patriotismo estadounidense y, por otro, cuenta con cintas que constan como críticas a su sociedad.

En relación a esto último, muchos se acuerdan de 'Gran Torino' como una de sus películas más destacables, cuyo objetivo no era otro que el de la conciliación frente al fenómeno de la discriminación racial tan presente en ciertos sectores del país norteamericano.