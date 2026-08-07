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La sincera crítica de Rafa Nadal a la mentalidad española: "Desconfiamos de ellos en lugar de admirarlos"
El extenista mallorquín no dudó en atizar a quienes ven a estos perfiles como una amenaza y ensalzó su figura como personas de éxito
Si hay un nombre que mercería estar en el monte Rushmore de los deportistas españoles es, sin lugar a dudas, Rafa Nadal. El balear es uno de los mejores tenistas de la historia y completó una carrera solamente a la altura de los más grandes, incluso cuenta con un reconocimiento en la pista Philippe-Chatrier de París, donde levantó el Roland Garros hasta en 14 ocasiones.
22 Grand Slams, 36 Masters 1000, 23 ATP 500, 10 ATP 250, 11 ATP dobles, 5 Copas Davies y dos oros olímpicos completan un palmarés que necesitaría una habitación entera para poder entrar cada uno de los trofeos.
Todo ello le ha comportado una gigantesca cantidad de dinero a sus bolsillos, concretamente unos 120 millones de euros, solo en premios por jugar, a los que hay que añadir las inversiones y las ganancias por contratos de patrocinio. Tan solo Novak Djokovic ha ganado más que él con una raqueta en la mano.
Menos criticar y más alabar al que tiene éxito
Con un contexto así, el dinero adquiere una perspectiva diferente y pasa de ser una necesidad a convertirse en un medio para conseguir lo que uno se proponga. Sin embargo, Nadal sabe reconocer a aquellas personas que han sido capaces de levantar una fortuna desde lo más bajo, como es el caso de Amancio Ortega, el más famoso de los empresarios españoles, u otros perfiles de menos renombre.
Al mismo tiempo, asegura no comprender cómo hay personas que no son capaces de reconocer está capacidad en los negocios y critican en su lugar a la persona que tiene dinero. "Creo que la gente que gana dinero está mal vista", comentaba en una charla con 'El Partidazo de COPE', añadiendo que valora la ambición y la intención de asumir riesgos, justo después de ser elegido como el embajador de la Federación Saudí de Tenis que tanto dio de qué hablar en 2024.
Nadal se sinceraba para reconocer que piensa que "en este país hay empresarios que tienen éxito que han empezado de cero y ahora son referentes mundiales y son normalmente ejemplos de superación que también tienen que ser admirados". Sin embargo, lamentó que no ocurre tal cosa y que en su lugar la gente tiende a menospreciar a estos empresarios y a desconfiar de la gente con éxito empresarial o de verla con malos ojos.
El extenista comentaba la situación tras las críticas por la firma del contrato con el país saudí, pues muchos interpretaron dicho movimiento como una nueva manera de seguir ganando dinero en una nación donde los derechos humanos no siempre están garantizados para todo el mundo.
Así lo han denunciado organizaciones ocmo Amnesty International o Human Rights Watch, por falta de libertad de expresión, de asociación y de reunión y por la falta de derechos de las mujeres y del colectivo LGTBIQ+.
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