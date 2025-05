La sincera confesión de Javier Bardem sobre su vida durante la Transición: "Me tocó ponerme de pie con algunos himnos"

La Transición Española fue una época de apertura de la sociedad española y el momento en el que todo el país empezó a descubrirse al mundo después de vivir 40 años bajo la sombra de la dictadura franquista.

Aunque la permisividad era algo mayor que durante la etapa en la que Franco era el dictador único, todavía quedaban resquicios difíciles de olvidar dado el tiempo que imperó el régimen y las ganas de mantenerlo de algunas élites.

Uno de estos anacronismos ha sido ahora revelado por el actor español, Javier Bardem, en su visita al podcast del pianista y escritor angloespañol, James Rhodes, 'En clave de Rhodes'.

Inicialmente, el intérprete de filmes como 'No es país para viejos' o 'Dune' explicaba que recuerda su etapa estudiantil como si hubiera formado parte de un "rebaño", por la forma en la que se llevaba a los alumnos desde las escuelas.

Era una etapa en la que no había término medio, ni espacio (ni ganas para entenderlo) para las identidades de género, pues los niños estudiaban todos juntos y las niñas también, es decir, existía la separación por sexos.

Otro de los clásicos son los castigos, que poco o nada tenían que ver con los que se imponen en la actualidad. Antes, si un alumno se portaba inadecuadamente no era nada raro que le soltaran una bofetada, colleja o algún castigo físico para que no se atreviera a repetir la trastada en cuestión: "En mi época era muy de memorizar, de aprender, había castigos. Recuerdo las reglas en las uñas, los golpes de las reglas de madera en las uñas", rememora.

Además de ello, no olvida cómo tenían que formar en pie para cuando sonaba alguno de los himnos, algo que era más habitual todavía en plena etapa franquista, al sonar el himno de España.

"A mí me tocó todavía ponerme de pie con algunos himnos, poco, pero me tocó", reconoce el actor, que ve esa etapa de la historia del país como un faro al que no hay que acercarse nunca más: "Era todo lo que no queremos que sea", sentenciaba el tema Bardem.