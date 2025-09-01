La simpática localidad costera de Murcia que parece salida de 'Verano azul': con 35 calas y playas de arena fina

Uno de los grandes referentes culturales de nuestro país cuando pensamos en veranos idílicos sigue siendo, a pesar del paso del tiempo, la serie 'Verano Azul'. Producida por Televisión Española en 1981 y dirigida por Antonio Mercero, se llegó a consolidar como todo un auténtico fenómeno social que todavía hoy forma parte de la memoria colectiva de varias generaciones aunque curiosamente, solo cuenta con una temporada.

Pese a esto en sus 19 capítulos quedaron escenas totalmente inolvidables grabadas en lugares de la Costa del Sol como Nerja, Vélez-Málaga, Motril o Almuñécar aunque los nombres reales de las localidades nunca se mencionaban en la trama.

Quizá precisamente por eso, muchas personas tienden a proyectar sus propios recuerdos de verano en los pueblos costeros donde han pasado julio o agosto. Y es aquí donde entra en juego un rincón muy especial de la Región de Murcia: la localidad de Águilas.

Situada en el extremo suroeste murciano, Águilas reúne muchos de los ingredientes que hicieron míticos los escenarios de la serie: sus casas junto al mar, el ambiente familiar y tranquilo en verano, los paisajes marineros y ese aire de pueblo donde el tiempo parece ir un poco más despacio todo recuerda a ese universo entrañable que Mercero supo retratar en televisión.

Además su litoral no tiene nada que envidiar a los enclaves de la Costa del Sol: 35 calas y playas de arena fina salpican sus 28 kilómetros de costa, combinando zonas urbanas con rincones más vírgenes, acantilados y aguas cristalinas. Un paraíso mediterráneo que encaja perfectamente con la imagen nostálgica de los veranos de los 80.

El municipio ofrece también un rico patrimonio cultural, con lugares como el Museo Arqueológico, las Termas Romanas, el Casino o la Iglesia de San José. La silueta del Castillo de San Juan de las Águilas sobre el Mediterráneo se ha convertido en emblema de la ciudad, al igual que su Carnaval, declarado de Interés Turístico Internacional.

La combinación de naturaleza, patrimonio y ocio hace que cada verano su población se multiplique, llegando a superar los 150.000 habitantes, atraídos por la autenticidad del lugar y por esa atmósfera que tanto recuerda a los escenarios televisivos de nuestra infancia.

Si a todo lo anterior sumamos la gastronomía local, basada en productos frescos del mar y de la huerta murciana, o rincones tan especiales como el mirador del Hornillo, el Cabo Cope o la Playa de las Delicias, no sorprende que Águilas se haya convertido en un destino ideal para quienes buscan disfrutar del buen tiempo junto al Mediterráneo.